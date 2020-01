Montoro, riapre il Complesso Monumentale Santa Maria degli Angeli

Montoro – Sabato 4 Gennaio alle ore 18:00, alla presenza delle maggiori autorità politiche, militari ed ecclesiastiche, oltre alle Associazioni locali, verrà inaugurato a Montoro il nuovo corso del Complesso Monumentale Santa Maria degli Angeli restituito all’antico splendore, a fare gli onori di casa il Sindaco della Città di Montoro Girolamo Giaquinto che, già in veste di Consigliere Provinciale, ha fortemente voluto e lavorato per la realizzazione di questo progetto. Durante la serata imperdibili le performance artistiche, ci sarà spazio per la Lirica con il soprano Alessandra Krogh, il violinista Riccardo Zamuner e Marco Ciampi al pianoforte, per il Jazz con Jerry Popolo al Sax e Gianluca Marino alla chitarra, e per la musica classica Napoletana con la voce di Tiziana Galdieri, Tommaso Immediata mandolino e violino, Pasquale Curcio alla chitarra. Rinasce il Complesso Monumentale Santa Maria degli Angeli, prende vita il Polo Scolastico di Eccellenza Formativo Professionale e per l’Artigianato.

Un progetto da 3.000.000,00 di Euro, interamente finanziato con fondi della Provincia di Avellino (Deliberazione Consiglio Provinciale n° 238 del 22/12/2015), che ha dato nuovo splendore al Convento con interventi non solo strutturali ma anche di recupero artistico e funzionale. Finalmente una ristrutturazione completa che ha visto l’impegno per il recupero degli antichi affreschi del meraviglioso Chiostro, questi daranno il benvenuto agli ospiti che potranno poi visitare i rinnovati locali del primo piano che insieme a quelli del pianterreno ospiteranno le attività del Polo d’Eccellenza. Tutto questo è stato reso possibile grazie ad una rete condivisa formata dalla Provincia di Avellino e dai Comuni di Montoro e Solofra e potrà creare quelle risorse di cui ha bisogno l’artigianato specializzato, figure professionali altamente qualificate per dare nuova linfa ad un mercato in continuo divenire.

L’appuntamento è quindi per Sabato 4 gennaio alle ore 18:00 in via San Francesco n°4 a Montoro (AV), uscita raccordo autostradale Montoro Nord.