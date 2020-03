Montoro – Covid-19 – Iniziative, non solo sanitarie, di contrasto all’emergenza

“L’emergenza non è solo sanitaria ma anche sociale, è il momento dell’unità e della solidarietà, la situazione ci impone non solo di salvaguardare la salute dei cittadini ma anche di pensare a chi tra loro sta affrontando difficoltà economiche. Per questo abbiamo lanciato ” Amontoro ” un programma di iniziative per contrastare l’emergenza Covid-19″

Il Sindaco della Città di Montoro Girolamo Giaquinto presenta così l’azione intrapresa dall’Amministrazione Comunale. Non solo un lavoro sinergico, coordinato dal COC, tra il Comando di Polizia Municipale, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Questura per il controllo del territorio ed il rispetto del DPCM ma anche un aiuto economico concreto ed un servizio di assistenza fornito alle famiglie da psicologi e psicoterapeuti, oltre ad un numero di telefono per l’emergenza Covid-19, 0825 523876, con cinque linee dedicate.

L’aiuto concreto alle famiglie in difficoltà economica, tramite Buoni Spesa, verrà realizzato grazie ad un fondo messo a disposizione dal Comune ed ampliato grazie alla partecipazione di Imprenditori, Associazioni e Cittadini. Ciò permetterà la distribuzione di Buoni Spesa alle famiglie direttamente colpite dall’emergenza Covid-19 che non beneficiano di altri ammortizzatori sociali, Buoni spendibili nelle varie attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa. Tutte le informazioni e le modalità per aderire all’iniziativa e per usufruire dei servizi sono sul sito del comune, http://www.montoro.gov.it , e sul nuovo portale dedicato, http://www.amontoro.it , che conterrà tutte le info, i moduli ed i contatti utili per l’emergenza Covid-19, e sarà attivo entro la giornata di oggi.