Lutto nella comunità degli assistenti sociali. E’ venuta a mancare Maria Dal Pra Ponticelli

Lutto nazionale per gli assistenti sociali, è venuta a mancare la prof.ssa Maria Dal Pra Ponticelli, tra le pionieri della scienza del servizio sociale in Italia. Figura di spicco nel mondo accademico, autrice di manuali teorici di servizio sociale, monito per intere generazioni di professionisti e assistenti sociali. Una professionista, un’ assistente sociale dedita alla ricerca e allo studio internazionale della disciplina, a servizio della sua comunità professionale.

Al cordoglio e alla famiglia, si stringe anche il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli assistenti sociali che in una nota “esprime vivo cordoglio nell’apprendere la notizia della scomparsa della professoressa Maria Dal Prà Ponticelli, figura di riferimento per intere generazioni di studenti e professionisti“.

Il cordoglio anche dal Sunas Campania, Gilda Panico: ” La professoressa Dal Pra Ponticelli e ‘ stata un’assistente sociale, docente delle materie professionali di servizio sociale in varie università, ha scritto svariati libri di servizio sociale. Con lei è nato il filone dei testi di servizio sociale scritti in italiano da Assistenti Sociali italiani. Ho avuto l’onore di conoscerla sin dall’inizio della mia carriera professionale negli anni 80, è stata una professionista esemplare, consiglio ai colleghi che non la conoscono consiglio di documentarsi, con lei mancherà una pietra miliare della professione.”

Maria Dal Pra Ponticelli, professoressa associato di Servizio Sociale e assistente sociale. Insegnava Metodologia del Servizio Sociale nella Scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali dell’Università di Siena, e poi a Firenze. Nel 1973 fu incaricata dell’insegnamento di Metodologia del Servizio Sociale del quale nel 1984 è divenuta, prima ed unica in Italia, professore associato.

E’ stata titolare dell’insegnamento di Metodi e Tecniche del Servizio Sociale e di

Principi e Fondamenti del Servizio Sociale presso il Corso di Laurea in Servizio Sociale dellaFacoltà di Scienze politiche e del Corso di Politica Sociale nella stessa la Facoltà.

Ha fatto parte dal 1982/1984 della commissione del Ministero degli Interni per la definizione del profilo professionale degli operatori sociali e nel 1991/1992 della commissione del MURST per l’elaborazione degli ordinamenti didattici del Corso di Diploma universitario in Servizio Sociale.

Dal 1993 al 2005 ha fatto parte del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Sociologia, Teoria e Metodologia del Servizio Sociale dell’Università di Trieste dove ha svolto per oltre tre anni corsi di servizio sociale.

È iscritta alla sezione Politica Sociale dell’Associazione Italiana di Sociologia ed è stata la prima Presidente dell’Associazione Italiana Docenti di servizio sociale

E’ autrice di oltre 70 pubblicazioni fra volumi e articoli su le principali riviste italiane e

straniere.

A LEI, tutta la comunità professionale degli assistenti sociali deve molto, per il suo lavoro scientifico e accademico, per la storia stessa della professione, per l’identità professionale.Grazie prof.ssa Maria Dal Pra Ponticelli.