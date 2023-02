IOS vs Android: Qual è il miglior sistema operativo? Confronto e analisi

IOS vs Android l’eterna sfida, quale scegliere? Quale il migliore? Scopriamolo in questo articolo-analisi. Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone, probabilmente avrai sentito parlare dei due principali sistemi operativi mobili: Android e iOS.

Ma cosa sono esattamente? Riassumendo, sono i due sistemi operativi dominanti che alimentano la maggior parte dei dispositivi mobili disponibili sul mercato. iOS gira in esclusiva su iPhone, mentre Android è installato sul 99% dei restanti dispositivi (ad esclusione di Huawei).

Android vs iOS: confronto e scelta del sistema operativo mobile ideale per le proprie esigenze.

iOS, sviluppato da Apple, è un sistema operativo esclusivo per i dispositivi dell’azienda di Cupertino, come iPhone, iPad e iPod Touch. È un sistema chiuso, il che significa che è disponibile solo sui dispositivi della mela e non può essere installato su altri smartphone e tablet.

Leggi anche: Perché iPhone è migliore di Android: 6 ragioni

Android, invece, è un sistema operativo scritto su Linux, e sostanzialmente si tratta di un sistema operativo open source, gratuito e multipiattaforma. Acquisito da Google nel 2005, Android è diventato uno dei sistemi operativi mobili più diffusi al mondo, essendo, ad oggi, installato su una vasta platea di dispositivi di vari produttori, come Samsung, LG, Huawei, Xiaomi e molti altri.

Leggi anche: Perché Android è migliore di iPhone: 6 ragioni

Entrambi i sistemi operativi offrono un’ampia gamma di funzionalità, tra cui accesso a Internet, chiamate, messaggistica, comparto multimediale di altissimo livello, navigazione GPS e molto altro. Inoltre, entrambi supportano una vasta gamma di applicazioni, disponibili tramite Google Play Store per Android e App Store per iOS.

Ma qual è la scelta migliore per te? Dipende dalle tue esigenze personali. Se sei un utente fedele ad Apple e possiedi già altri dispositivi dell’azienda, iOS potrebbe essere la scelta giusta per avere il pieno e appagante controllo sull’intero ecosistema della mela. D’altra parte, se sei alla ricerca di un sistema operativo altamente personalizzabile e flessibile, Android potrebbe essere più adatto alle tue esigenze.

In ogni caso, entrambi i sistemi operativi offrono vantaggi unici e funzionalità avanzate, e la scelta finale dipenderà dalle tue preferenze personali e dalle tue esigenze specifiche.

Cos’è un sistema operativo e come funziona?

Un sistema operativo (OS) è un software che funge da intermediario tra l’hardware e l’utente finale. Senza un sistema operativo, sarebbe impossibile utilizzare un dispositivo come un computer, uno smartphone, un tablet o una console moderna, in quanto non saremmo in grado di comunicare con l’hardware per eseguire le operazioni che desideriamo.

Il sistema operativo gestisce le risorse del dispositivo, tra cui la memoria, la CPU, i dispositivi di input/output, i driver e molte altre componenti hardware. Inoltre, il sistema operativo fornisce un’interfaccia utente (GUI) che consente all’utente di interagire con esso tramite icone, menu e finestre.

I sistemi operativi come Android e iOS sono sviluppati per funzionare su dispositivi mobili come smartphone, tablet e più recentemente Smart Watch. Offrono una vasta gamma di funzionalità e servizi, tra cui navigazione su Internet, gestione di contatti, messaggistica, fotocamera, applicazioni, e molto altro ancora.

Entrando più nello specifico, Android è un sistema operativo open source, il che significa che è possibile personalizzarlo in ogni sua parte. Ma non solo, è anche possibile installare applicazioni che non sono disponibili sul Play Store. Ciò rende Android una scelta ideale per coloro che desiderano un dispositivo personalizzabile e flessibile. Inoltre, esistono centinaia, forse migliaia di dispositivi Android, che variano nel prezzo e qualità. Insomma, la scelta non manca su Android.

iOS, d’altra parte, è un sistema operativo proprietario sviluppato da Apple ed utilizzato esclusivamente sui dispositivi della mela, come iPhone e iPad. Offre una maggiore sicurezza e un’esperienza utente uniforme e coerente su tutti i prodotti dell’ecosistema, ma non offre la stessa flessibilità di Android in termini di personalizzazione e installazione di applicazioni di terze parti. Tuttavia l’ecosistema Apple è straordinario, se infatti, hai più dispositivi della mela interconnessi, sarà un piacere interagire istantaneamente con ognuno di essi. Un esempio? Ricevi una chiamata su iPhone, puoi rispondere tranquillamente sull’Apple Watch, l’iPad o il Mac.

In generale, la scelta tra Android e iOS dipende dalle preferenze personali dell’utente e dalle esigenze specifiche del dispositivo. Entrambi i sistemi operativi offrono vantaggi e svantaggi unici, e la scelta finale dipenderà dalle priorità individuali dell’utente.

Differenze tra iOS e Android: quale scegliere per le proprie esigenze?

Negli anni, iOS è stato considerato il sistema operativo più facile da utilizzare rispetto ad Android, ma oggi la situazione è cambiata. Entrambe le piattaforme consentono un utilizzo semplice dei propri dispositivi mobili e offrono un alto rendimento e una vasta gamma di applicazioni. Tuttavia, esistono alcune differenze tra i due sistemi operativi che possono influire sulla scelta di chi sia il migliore, o più appropriato alle proprie necessità.

Sicurezza iOS o Android?

Parlando di sicurezza, iOS ha un vantaggio rispetto ad Android grazie al fatto di essere un sistema operativo chiuso, progettato per minimizzare i rischi di attacchi esterni. D’altra parte, Android, essendo un sistema operativo open source e completamente aperto a tutti, consentendo una maggiore personalizzazione del dispositivo, il che lo rende ideale per coloro che amano sviluppare o più semplicemente sperimentare, ma anche più soggetto ad infiltrazioni malevole esterne, magari installando app “craccate” che rubano i dati personali.

Store e App.

Un altro vantaggio di iOS è la qualità dello store e delle applicazioni disponibili. Apple presta una grande attenzione alla selezione delle applicazioni nel proprio negozio online, mentre la qualità delle applicazioni su Android può essere leggermente inferiore. Così proprio come il rischio di essere infettati da virus e malware. Molto raramente le applicazioni possono aggirare i rigidi sistemi di controllo della Apple, il che diventa davvero difficile “infettare” un dispositivo iOS. Mentre, i controlli delle app su Android, per quanto migliorati negli ultimi anni, sono ancora davvero pessimi. Praticamente ogni mese, vengono rimosse un centinaio di app malevoli.

A tal proposito, in caso di problemi o intoppi, iOS risolve rapidamente eventuali bug riscontrati con un aggiornamento del sistema, mentre per Android i tempi di attesa possono essere più lunghi e dipendono dal modello del dispositivo, dal produttore e dal Paese (a meno che non siano i Pixel sviluppati dalla stessa Google).

Ecosistema Apple e Android.

Tutti i dispositivi Apple utilizzano lo stesso sistema operativo, iOS o iPad OS, e permette una piena integrazione tra di essi. Questo significa che è possibile effettuare il backup e la sincronizzazione dei dati in modo semplice e immediato, e che le app funzionano in modo uniforme su tutti i dispositivi. Grazie all’eccellente AirDrop, in un istante è possibile condividere qualsiasi file con tutti i dispositivi Apple in proprio possesso. Android invece, non integra nativamente funzioni di gestione, e per ottenere lo stesso risultato, bisogna scaricare app terze, ed è oggettivamente tutto molto più macchinoso. Altro vantaggio dell’ecosistema Apple è ovviamente l’assistenza tecnica; avendo un numero limitato di prodotti ben delineati sia nell’Hardware che nel software, il supporto della mela è decisamente più rapido ed efficiente rispetto a quello Android, che invece, deve districarsi tra decine di produttori differenti. Ad oggi, solo Samsung può essere paragonata al supporto Apple.

Personalizzazione e condivisione.

Android è un sistema operativo aperto, quindi permette ai suoi utenti di personalizzare il proprio dispositivo in modo più approfondito rispetto a iOS. Gli utenti Android possono cambiare facilmente sfondi, icone, widget e interfacce. Inoltre, rispetto a iOS, Android offre una maggiore compatibilità con altre piattaforme, come Windows e Linux. Gli utenti Android possono facilmente trasferire file tra il loro dispositivo e il computer e utilizzare decine di app di terze parti, o degli stessi produttori, per sincronizzare i loro dati. Su Android, a differenza di iOS, puoi condividere file su qualsiasi app con due semplici tocchi.

Connessioni.

Infine, una differenza importante tra i due sistemi operativi è data dalle periferiche. I telefoni Android sono dotati di porte USB standard, mentre gli iPhone hanno una porta proprietaria chiamata Lightning, che richiede adattatori costosi per poter essere collegati ad altri dispositivi.

Concludendo, entrambi i sistemi operativi sono eccellenti, per cui la scelta tra iOS e Android dipende dalle proprie esigenze personali. Se la sicurezza e la qualità delle applicazioni sono le tue priorità, iOS è probabilmente la scelta migliore. Se invece, preferisci una maggiore personalizzazione del dispositivo, Android è la scelta ideale. Anche il prezzo potrebbe essere una discriminante, considerato che iPhone e iPad, hanno prezzi di partenza piuttosto elevati anche nelle versioni “base”. Tuttavia, potrebbe non essere uno svantaggio, inteso come tale, considerato che la svalutazione dei prodotti Apple è davvero lenta.