Facebook e Instagram imitano Twitter: il profilo verificato si paga 12 dollari al mese!

Dopo Telegram Premium e Twitter Blue, anche Meta ha deciso di introdurre un servizio a pagamento chiamato “Meta Verified” su Instagram e Facebook. Tale servizio include un badge di verifica del profilo, un servizio di assistenza clienti dedicato, una maggiore visibilità in alcune aree delle piattaforme e adesivi esclusivi per le Stories e i Reels, insieme a 100 stelle al mese. L’abbonamento mensile sarà disponibile per l’acquisto diretto su Instagram o Facebook in Australia e Nuova Zelanda a partire dalla fine di questa settimana e si estenderà presto ad altri paesi. Il costo dell’abbonamento sarà di 11,99 dollari su web e 14,99 dollari su iOS e Android.

Profilo verificato Facebook e Instagram come Twitter

Tuttavia, gli utenti che intendono iscriversi a Meta Verified dovranno soddisfare dei requisiti minimi, avere almeno 18 anni e inviare un documento d’identità che certifichi la veridicità delle informazioni utilizzate per il profilo. Inoltre, le aziende non potranno richiedere l’accesso al servizio. Meta ha anche confermato che non apporterà modifiche agli account che sono stati già verificati utilizzando i precedenti requisiti richiesti, tra cui notabilità e autenticità. Il profilo verrà verificato soltanto con il vero nome, e una volta verificato, non consentirà più cambiamenti, nemmeno alla data di nascita o alla foto utilizzata, a meno che non si richieda un nuovo processo di richiesta di abbonamento e verifica.

Per Mark Zuckerberg, questa decisione rappresenta il definitivo abbandono del modello di business per Facebook che aveva sempre difeso, ovvero far rimanere il servizio gratuito e puntare sulle inserzioni online. Tuttavia, i recenti dati finanziari hanno dimostrato che ciò non è più sufficiente. La decisione di introdurre l’abbonamento a pagamento su Instangram e Facebook è stata resa pubblica per la prima volta all’inizio di febbraio, quando furono trovati dei riferimenti alla verifica a pagamento nel codice sorgente della versione australiana di Instagram.

In sintesi, il servizio Meta Verified richiederà un abbonamento mensile per accedere a funzionalità avanzate su Instagram e Facebook, inclusa la verifica del profilo (Spunta blu) e un servizio di assistenza clienti dedicato. Gli utenti dovranno soddisfare alcuni requisiti minimi e il profilo verrà verificato soltanto con il vero nome e non consentirà più cambiamenti una volta verificato. L’abbonamento mensile sarà disponibile per l’acquisto diretto su Instagram o Facebook in Australia e Nuova Zelanda a partire dalla fine di questa settimana (febbraio 2023) e si estenderà presto ad altri paesi, al costo di 11,99 dollari su web e 14,99 dollari su iOS e Android.