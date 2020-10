Emergenza Covid: la Campania conta ancora numeri elevati, 412 nuovi positivi

La Campania si conferma in questo scorcio autunnale assieme alla Liguria tra le regioni attualmente più colpite dall’epidemia di covid-19. Dai dati analizzati domenica 4 ottobre, in regione, dei 7250 tamponi naso-faringei effettuati, 412 sono risultati positivi, raggiungendo così un totale di 14.337; mentre i negativi ammontano a 54. Non si registrano per fortuna decessi.

A destare maggiore preoccupazione è anche la situazione ospedaliera: 450 i ricoveri, tra cui 41 nelle unità di terapia intensiva. In Irpinia, i casi positivi riportati dall’Asl di Avellino sono 25; di questi 13 sono residenti a Mirabella Eclano e 3 nel comune di Rotondi e 2 a Cervinara; i restanti sono cosi’ suddivisi:

– 2 residenti nel comune di Cervinara, contatti di positivo;

– 1 residente nel comune di Ariano Irpino;

– 1 residente nel comune di Calabritto, già sottoposta a test sierologico;

– 1 residente nel comune di Frigento, contatto di positivo;

– 1 residente nel comune di Gesualdo;

– 1 residente nel comune di Pratola Serra, contatto di positivo;

– 1 residente nel comune di San Martino Valle Caudina, contatto di positivo;

A questo punto si teme l’insorgenza di nuovi focolai. Il Governatore ha incontrato le autorita’ governative per concordare una linea comune Ieri mattina, il presidente della giunta regionale Vincenzo De luca ha incontrato, a Roma, il Ministro dell’interno Luciana Lamorgese e il capo della polizia Franco Gabrielli per discutere della forte risalita del contagio e delle misure da adottare per frenarne l’accelerazione. Il Governatore si è espresso in favore di controlli più rigidi da parte delle forze dell’ordine, in particolare delle polizie municipali, ed ha preventivato la possibilità di disporre anche delle forze dell’Esercito per garantire il rispetto e la disciplina delle restrizioni contenute nelle nuove ordinanze.