Campania | Elezioni Regionali 2020, Montoro è sfida a tre candidati

Montoro – A pochi giorni dalla pausa estiva si sono concluse le ufficializzazioni dei candidati per le elezioni regionali 2020 in campania. Nella terza città più grande dell’Irpinia i candidati ufficialmente in corsa per la nuova tornata elettorale sono tre e hanno scelto di schierarsi tutti nelle liste a sostegno del governatore Vincenzo De Luca, tra civiche e liste di partito. Tra le quote rose è ufficiale la discesa in campo della consigliera comunale di minoranza Stefania Siano per Italia Viva, lista civica per il dottore Antonello Cerrato che correrà con Campania Libera, mentre per la lista collegata a Mastella è stato ufficializzato il nome del dottore Aliberti Bruno. A questo punto, in attesa della pausa estiva saremo nel vivo di questa competizione elettorale che ricordiamo, in Campania prevede il sistema proporzionale a turno unico. Sarà eletto governatore, il candidato più votato anche con lo scarto di un solo voto in più, oltre che ad un meccanismo di premio di maggioranza del 60% dei 50 seggi a disposizione che vengono ripartiti su base provinciale, Avellino 4 seggi, Salerno 9, Napoli 27, Caserta 8 seggi, Benevento 2 seggi. Ricordiamo inoltre che saranno sei, oltre la Campania, le Regioni chiamate alle urne il prossimo 20 e 21 settembre dopo lo slittamento dovuto all’emergenza coronavirus.

