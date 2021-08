Dalle cartucce 8bit all’online: il divertimento è cambiato totalmente!

Poco più di 30 anni. Questo il tempo che abbiamo dovuto attendere per assistere in prima persona alla rivoluzione che ha avuto per protagonista l’universo del divertimento. Dal 1986, quando i più fortunati di noi ebbero l’opportunità di aggiudicarsi il NES ai primi di settembre oppure il Sega Master System ai primi di novembre, siamo passati velocemente al 2021, dove tutto l’intrattenimento più bello si trova online.

Se il termine “rivoluzione” vi sembra esagerato, non potete comunque negare che di cambiamenti in tre decenni ce ne sono stati eccome! Se come noi non siete più giovanissimi, ricorderete con estremo piacere il “rito pagano” dell’inserimento della cartuccia 8bit nella fessura della console, però senza esagerare, considerando le tantissime novità che ci sta regalando il web. Novità che, come vedremo tra poco, non hanno a che fare solo con i videogiochi.

Se queste due stagioni dell’entertainment, completamente diverse ma entrambe bellissime, ci hanno accompagnato fin qui, prepariamoci a viverne di nuove, visto che la tecnologia ormai corre così veloce da non riuscire a starle dietro. Ma questo è un altro discorso, un discorso interessante ma che non c’entra nulla con le meraviglie di ieri, le cartucce 8 bit, e con quelle di oggi, i giochi presenti online.

Il web ci aspetta!

Sembra ieri quando l’unico divertimento era sfidarsi a colpi di cartucce 8bit – NES o Sega non aveva importanza – eppure da allora sono passati più di 30 anni. E di cose ne sono cambiate se ci pensate: dai “videogiochi fisici” siamo passati a quelli online, veri e propri capolavori curati nel dettaglio. Non solo: l’online ci ha regalato anche passatempi che prima erano fruibili solo presso i casinò. Stiamo parlando ad esempio delle slot gratuite presenti sul web, capaci di farci vivere un’avventura mai banale e sempre diversa.

Questo è possibile perché ogni slot si lega a un tema ben specifico, come ad esempio l’Antico Egitto, ma anche un film o addirittura lo spazio. Sul web sono presenti anche giochi come il poker e il blackjack, che hanno poco a che fare con le loro varianti che si gustano direttamente dal vivo se non per quanto riguarda il regolamento. Essendo innovativi in qualche modo risultano anche rivoluzionari. D’altronde se erano rivoluzionari negli anni ’80 personaggi iconici come Mario e Sonic, perché mai non dovrebbero esserlo questi passatempi facilmente fruibili da parte di tutti?

Per non dimenticare il passato

Se le slot machine oggi sono un punto fermo per quanto riguarda il nuovo modo di divertirsi, e con loro il poker e il blackjack, non possiamo dimenticare che fino a poco tempo fa lo erano invece un idraulico e un porcospino. Quando nel 1987 in Europa sbarcarono per la prima volta Mario e il Regno dei Funghi, fummo piacevolmente sorpresi dal poter impersonare un ometto con i baffi che da quell’anno in avanti sarebbe divenuto leggendario, e con lui quello strano animaletto blu, che alla velocità supersonica raccoglieva anelli e se la vedeva con il perfido Dottor Eggman.

Non ce ne voglia l’Atari, ma la Nintendo e la sua concorrente Sega ci hanno fatto calare all’interno di una realtà ludica totalmente nuova e imprevedibile per l’epoca. Per carità bellissime le successive console Super Nintendo e Mega Drive, ma l’”effetto wow” ce l’hanno regalato solo ed esclusivamente NES e Master System. Lo stesso effetto wow che in questi tempi moderni viviamo ogni volta che decidiamo di navigare in Internet alla ricerca dei più bei passatempi.

Cosa dobbiamo aspettarci in futuro?

Fin qui abbiamo parlato delle due stagioni ludiche che hanno accompagnato l’ultimo trentennio della nostra esistenza. Ok interessante, ma ora una domanda sorge spontanea: cosa dobbiamo aspettarci in futuro? Aspettiamo di divertirci sfruttando la realtà aumentata, che diventerà la caratteristica principale su cui si baserà ogni videogioco e non solo. Grazie a un’esperienza sempre più immersiva, diverremo ancor più protagonisti delle nostre avventure, più di quando impersonavamo Mario e Sonic e più di quando giocavamo a una “semplice” slot machine presente online.