Covid 19: in Campania 136 positivi su 3.895 tamponi, in Irpinia un solo caso positivo

Ultime notizie Covid 19 – Dall’aggiornamento del 15 settembre dell’Unita di Crisi della Regione Campania risultano 136 positivi su 3.895 tamponi effettuati; non ci sono decessi ed i nuovi guariti sono 60 per un totale di 4.819. In Irpinia nella giornata di oggi si registra un solo caso di positivita’ al Covid 19. Nel resto del paese continuano a salire i nuovi contagi ma con circa 35mila tamponi in più: +1.229 (ieri +1.008). Diminuiscono i decessi, oggi sono 9, ieri sono state 14 le persone vittime del virus.

Ma i bambini trasmettono il Covid? E in che misura?

La riapertura delle scuole, che in Campania e’ stata fissata nel periodo post elettorale, con rientro previsto, salvo altre comunicazioni, per il giorno 24 settembre, fa sorgere l’interrogativo. Ma in quale misura i bambini e i ragazzi possano trasmettere il coronavirus?. Ebbene, da una ricerca condotta in Corea del Sud dal Corea Center for didease control and prevention di Cheougju si e’ scoperto che la trasmissione del virus varia a seconda dell’eta’. Il campione preso in considerazione e’ di quasi seimila “pazienti indice” venuti in contatto con 60mila persone; ebbene sarebbe emerso come i bambini fino ai nove anni di eta’ trasmettono il virus nella misura del 50% in meno rispetto agli adulti, mentre tra i 10 e 19 anni la trasmissione e’ pari al 18,9% in meno. Cio’ sarebbe dovuto alla minore quantità di aria emessa e all’altezza: in altre parole i bambini respirando in maniera meno intesa rispetto ad un adulto emettono meno aria e di conseguenza trasmettono meno particelle; la seconda causa e’ la limitata altezza dei bimbi che non respirando nella zona del viso non raggiungono facilmente l’apparato respiratorio altrui.