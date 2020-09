Coronavirus: 156 nuovi casi in Campania, 6 in Irpinia

Il bollettino aggiornato al giorno 22 settembre dall’Unita’ di crisi della Regione Campania parla di 156 nuovi casi in regione su 4.310 test; i guariti sono 98 e non vi sono deceduti. Il totale dei test sale a 548.330 per 10.659 positivi, 5.247 guariti contro 457 deceduti. In Irpinia sono stati registrati sei nuovi casi di Covid 19, di cui la meta’a Torrioni, dovuti a rientri ed uno ciascuno nei comuni di Rotondi, Sperone e Cervinara, tutti dovuti a contatti con positivi. Mentre una buona notizia giunge dall’Asl Avellino che ha esaminato i test relativi a tutta la squadra dell’ADS Grotta: i giocatori sono risultati tutti negativi. La squadra aveva partecipato ad un incontro di calcio a Pratola Serra lo scorso 12 settembre, ove era risultato un caso di positivita’ di uno dei tesserati della squadra dilettante grottese.

La situazione ad Avellino citta’

Nel capoluogo, dopo l’apprensione provata per la tripla positivita’ nella famiglia del titolare del bar Nolure’, locale chiuso a scopo cautelativo, rassicurazioni sono giunte dall’assessore Giacobbe che, in procinto della riapertura delle scuole, ha dichiarato: “Abbiamo appena concluso l’ultimo intervento al centro sociale Samantha Della Porta, ove verranno ospitati gli alunni della scuola elementare Madre Teresa di Calcutta. Nell’attesa dei banchi ordinati dal Ministero adotteremo quelli utilizzati negli anni precedenti. Riguardo ai trasporti l’Air ha assicurato che, in caso di necesssita’ aumentera’ le corse, mentre la vigilanza in citta’ sara’ assicurata dalla presenza in vari punti di personale della Polizia Municipale, ACS e Misericordia.