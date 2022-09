Con Tenorshare puoi vincere un iPhone 14 e altri premi fino al 22 settembre.

Tenorshare, una delle aziende leader nello sviluppo di software dedicati alla gestione di iPhone e iOS, pluripremiata in campo internazionale, ha recentemente lanciato l’evento “Vinci un iPhone 14 ricaricando”, grazie al quale potrai vincere un iPhone, buoni sconti Amazon fino a 50$ e sconti sui prodotti dell’azienda.

A partire dal 24 agosto 2022, fino al 15 settembre 2022, tutti i partecipanti, collegandosi a questa pagina, semplicemente cliccando sul pulsante ‘Charge Now’ e successivamente completando delle semplici attività di condivisione sui social, potranno ottenere fantastici premi, come, Gift card Amazon, sconti fino al 20% sui prodotti Tenorshare, una licenza Phone Mirror gratuita di 1 mese e, soprattutto, un fantastico iPhone 14.

“Tenorshare lavora duramente da anni con l’obiettivo non solo di fornire soluzioni software all’avanguardia, ma anche di creare un forte legame di fiducia reciproca con i propri clienti. Questo è il motivo per cui l’azienda nel corso dell’anno organizza diversi eventi per interagire e premiare la fiducia degli utenti. Il contest vinci un iPhone 14 ricaricando, è solo l’ennesimo evento omaggio offerto da Tenorshare per ripagare la fiducia dei milioni di utenti nel mondo che apprezzano i nostri prodotti, grazie ai quali, siamo leader nel settore” ha affermato il CEO dell’azienda, introducendo il contest.

COME PARTECIPARE

Per partecipare al contest e avere la possibilità di vincere un iPhone 14, bisogna raggiungere la pagina ufficiale dell’evento iPhone 14 Giveway, raggiungibile da questo link. Una volta sulla pagina, non dovrai fare nient’altro che cliccare sul pulsante “Charge Now”. Una volta premuto, il telefono mostrato sullo schermo verrà caricato virtualmente fino al 50%. Quindi, nella parte inferiore ti verrà proposto un elenco di attività che puoi scegliere di completare, come ad esempio la condivisione sui social.

Ogni attività completata, aumenterà la percentuale di ricarica della batteria, quando le avrai concluse tutte, e la ricarica del telefono sarà completa al 100%, sarai pronto, se selezionato, a vincere l’ultimo iPhone 14 o gli altri premi messi a disposizione da Tenorshare.

PREMI DEL CONCORSO

Un iPhone 14. 6 buoni regalo Amazon del valore di $50. 10 buoni regalo Amazon del valore di $20. 20% di sconto sul codice coupon. 1 mese di licenza Phone Mirror gratuita.

REGOLE DEL CONCORSO

La carica della batteria viene ottenuta casualmente in ogni attività.

Puoi scegliere qualsiasi attività da completare.

Hai solo una possibilità.

I vincitori delle carte regalo Amazon e dell’iPhone 14 verranno scelti casualmente tra le persone che hanno partecipato al contest e che avranno condiviso la pagina iPhone 14 Giveway su FaceBook o Twitter con gli hashtag #TenorshareIphone14, #TenorshareGiveaway e #iPhone14Giveaway. Si prega di notare che il post condiviso deve essere pubblico durante l’evento.

Le carte regalo iPhone 14 e Amazon verranno distribuite ai vincitori dopo la fine dell’evento. Se vinci un codice coupon del 20% o una licenza Phone Mirror gratuita di 1 mese, potrai riscattarlo immediatamente.

A proposito di Tenorshare

Tenorshare è una società internazionale molto apprezzata e pluripremiata che, nel corso dell’ultimo decennio ha sviluppato decine di software professionali per Android, iOS, Windows e Mac. Qualsiasi sia la tua esigenza di utilizzo, Tenorshare potrà soddisfarla. Che sia il recupero file, il trasferimento dei dati tra iPhone e Android, la riparazione di iOS e Android, il recupero password o qualsiasi altro problema legato a Windows e macOS, Tenorshare avrà un software specifico per risolverlo. Con oltre 10 milioni di utenti nel mondo, Tenorshare è l’azienda ‘tutto fare’ che non può mancare nel tuo computer.

