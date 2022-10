Elezioni Assistenti sociali Campania: si vota il 27-28 ottobre online

Il seggio elettorale sarà aperto tutti i giorni feriali (dal lunedì al sabato compreso) per otto ore al giorno consecutive e precisamente: in prima votazione per due giorni feriali consecutivi (27 e 28.10.2022) – Quorum: un terzo degli aventi diritto; Solo in caso di mancato raggiungimento del quorum in I convocazione: in seconda votazione per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi – Quorum: un quinto degli aventi diritto; Solo in caso di mancato raggiungimento del quorum in II convocazione: in terza votazione per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi – Quorum: qualsiasi sia il numero votanti Si fa presente altresì che, lo scrutinio, la verbalizzazione dei risultati e la proclamazione degli eletti, avvengono nella giornata immediatamente successiva a quella di raggiungimento del quorum.