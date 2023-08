CISL FP Salerno: Maggiore tutela per il Personale dopo l’Aggressione all’Assistente Sociale a Cava dei Tirreni

Salerno, 31 agosto 2023 – La CISL FP Salerno esprime la sua più sentita solidarietà nei confronti dell’assistente sociale recentemente aggredita durante lo svolgimento delle sue mansioni professionali a Cava De’ Tirreni. Questo spiacevole episodio richiede una riflessione approfondita e l’attuazione di indagini interne per comprendere appieno la dinamica dell’incidente.

Il Segretario Provinciale, Vincenzo Della Rocca, e la Coordinatrice dei Piani di Zona e degli Assistenti Sociali della CISL FP Salerno, dott. Anna Ansalone, sottolineano la chiara evidenza di una lacuna nella sicurezza del personale e sottolineano l’urgenza di adottare ogni misura necessaria. Questo dovrebbe comprendere l’implementazione di protocolli di accesso specifici per gli uffici, al fine di garantire la sicurezza e la serenità sia per i dipendenti che per i cittadini che quotidianamente si rivolgono al Comune per varie necessità. È importante notare che la segreteria ha già evidenziato questa problematica in passato, esprimendo preoccupazione per la carenza di personale in servizio e le precarietà contrattuali.

La recente sospensione del Reddito di Cittadinanza (RDC) ha contribuito ad accentuare una crisi già esistente. Questa situazione richiede una seria riflessione sulla crescente emergenza sociale, che purtroppo si sta traducendo in episodi di violenza contro il personale dei servizi sociali. Questi professionisti operano in condizioni di sottorganico e spesso senza adeguate garanzie di sicurezza.

Esprimiamo tutta la nostra solidarietà nei confronti dell’assistente sociale coinvolta in questo episodio. Vogliamo cogliere l’occasione per rivolgere una richiesta al Sindaco e al Piano di Zona affinché si lavori per assicurare condizioni di sicurezza ottimali. La sicurezza sul luogo di lavoro non è solo una priorità, ma rappresenta anche una questione di civiltà e rispetto per una professione di vitale importanza come quella dell’assistenza sociale. È un impegno che deve essere sostenuto a tutti i livelli istituzionali.