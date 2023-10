CISL FP, PIANO DI ZONA SAPRI S9 ENTRO FINE ANNO 2023 LE PRIME STABILIZZAZIONI

Sapri, 10 ottobre 2023 – Oggi, presso l’Ufficio di Piano dell’Ambito S9 di Sapri, si è tenuto un incontro di rilevanza cruciale incentrato sul tema delle stabilizzazioni del personale. La riunione è stata convocata in risposta alla richiesta della nota protocollata n. 1408/2023 presentata dalla OO.SS CISL FP.

L’obiettivo principale di questo tavolo di concertazione e confronto è stato quello di esaminare l’attuazione dei livelli essenziali strutturali delle prestazioni sociali nell’Ambito Territoriale S9, utilizzando i fondi destinati al potenziamento del personale e dei servizi sociali.

L’incontro è stato caratterizzato da un profondo spirito collaborativo, con l’obiettivo di condividere e verificare la programmazione sociale partecipata nell’ambito territoriale. Questo processo mira a sviluppare politiche sociali sempre più aderenti ai bisogni della comunità e ai livelli essenziali dei servizi. Durante l’incontro, è stata presentata una panoramica dei servizi, focalizzandosi sulla programmazione della II ANNUALITA’ V PSR ANNO 2023, e sono stati discussi i progetti finanziati attraverso i nuovi fondi regionali e del PNRR.

Il Sindaco di Sapri, Antonio Gentile, ha annunciato il rinnovo della convenzione per la gestione associata dei servizi socio-sanitari, sottolineando l’importanza del potenziamento dei servizi sociali. Questo piano prevede l’assunzione di personale altamente specializzato entro fine anno 2023, con la stabilizzazione di due assistenti sociali, e l’assunzione di ulteriori professionisti entro fine anno 2024, tra cui mediatore culturale, esperto amministrativo contabile, esperto in gare, sociologi, psicologi, educatori, esperto informatico e di comunicazione.

Le organizzazioni sindacali, rappresentate da CISL – Ansalone Anna, CISL FP – Confederale Vincenzo Brancaglione e Segretario Provinciale Vincenzo Della Rocca, hanno espresso soddisfazione per la struttura giuridica valida per l’esercizio dei servizi sociali e per le stabilizzazioni del personale. Hanno sottolineato l’importanza di contratti dignitosi a tempo indeterminato e di 36 ore settimanali anche con l’impiego dei fondi del PNRR. Inoltre, hanno accolto positivamente la programmazione dei servizi presentata dal Sindaco e dalla Coordinatrice dott.ssa Gianfranca Di Luca auspicando un consolidamento del percorso.

Per la CISL ulteriore plauso e sforzo va richiesto ai sindaci dell’ambito per chiedere un impegno congiunto nel trasferimento dei fondi per il potenziamento del servizio sociale e per garantire il rispetto dei livelli essenziali prestazionali. È stato richiesto un cronoprogramma preciso al fine di adeguare il piano assunzionale sulla piattaforma SIOSS, al fine di ricevere i fondi strutturali.

Questo incontro rappresenta un importante passo avanti verso la costruzione di politiche sociali più efficaci nell’Ambito Territoriale S9, ponendo al centro il benessere della comunità. Le parti coinvolte si sono impegnate a continuare la collaborazione per assicurare servizi esigibili e di qualità per cittadini afferenti all’ambito territoriale.