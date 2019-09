Annunciate le partite di Champions League trasmesse da Mediaset

In anteprima sul blog televisivo “Bubinoblog” è stato reso noto l’elenco dei match relativi alla Champions League, che Canale 5 trasmetterà durante la fase a gironi.

La prima gara visibile sul tasto 5 del telecomando sarà l’esordio in Champions del Napoli di mister Ancelotti, al San Paolo contro il Liverpool martedì 17 settembre. Per la 2°giornata, gli spettatori in chiaro assisteranno alla prima sfida casalinga in coppa della Juventus del neo tecnico Sarri, contro gli insidiosi tedeschi del Bayer Leverkusen prevista per martedì 1°ottobre.

PUBBLICITÀ



Invece, per la 3°giornata l’ammiraglia del Biscione mostrerà al pubblico la storica prima partita (e trasferta) della sorprendente Atalanta contro il Manchester City, in programma martedì 22 ottobre. Invece, martedì 5 novembre si potrà seguire la sfida in terra tedesca tra Borussia Dortmund e Inter. Della penultima giornata della fase a gironi, verrà trasmesso lo scontro casalingo della Juventus contro l’Atletico Madrid, in calendario martedì 26 novembre, Infine, Mediaset chiuderà la visione della fase a gironi con il big match al San Siro tra Inter e Barcellona, pianificato per martedì 10 dicembre.

Leggendo attentamente l’elenco, ci si accorge subito di una novità, ovvero tutti i match sono previsti di martedì, anziché al mercoledì, giorno tradizionalmente dedicato alla visione di una partita in chiaro relativa a una squadra italiana. Ciò si è reso possibile grazie alla modifica dell’accordo tra Sky, detentrice dei diritti per l’intera competizione, e Mediaset, che ha ottenuto dall’azienda satellitare, la facoltà di scegliere quale partita con un club italiano trasmettere tra martedì e mercoledì. Di conseguenza, viene scongiurata la possibilità, verificatasi nel passato, che le reti generaliste siano costrette a trasmettere partite di squadre straniere, perché magari l’unica compagine italiana ancora in gara giocava il martedì.