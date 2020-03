Tenere il corpo in equilibrio per allontanare farmaci e stress

Abbiamo un po’ tutti la predilezione a ricorrere ai farmaci, pur quando non ce n’e’ bisogno. D‘altronde le case farmaceutiche ci bombardano di pubblicita’ in quanto, preoccupandosi del nostro benessere ed anche del loro budget, ci propongono un farmaco per ogni malessere.

E capita che non sopportiamo che un raffreddore faccia il decorso classico dei due giorni, che ci prende la foga di bloccarlo per tornare in forma al piu’ presto. Cosi ricorriamo a ripetute dosi di compresse che come effetto collaterale ci arrecano gonfiore e nausea. Avrete notato che oramai le farmacie sono delle enormi ed ospitali boutique che espongono ogni genere di articolo, dal farmaco tradizionale alle creme di bellezza, dalle caramelle balsamiche ai prodotti dietetici. L’eleganza di questi saloni commerciali testimonia sia la la gamma sempre piu’ variegata di prodotti che trattano, che i ricchi proventi che dal loro smercio derivano.

Basta notare le differenze di prezzo dei farmaci originali dagli equivalenti, che hanno lo stesso principio attivo e comportano una differenza di prezzo anche del 30% rispetto a quelli di marca. E per chi vuole risparmiare un po’ e’ cosa buona spendere in farmaci generici; un po’ meno consigliabile e’acquistare su internet, perche’ in tali casi possiamo conoscere chi ci recapita il prodotto, non certo la provenienza esatta del farmaco!

Se poi riusciamo ad allenare il nostro corpo ed essere autosufficienti, magari con l’aiuto di piante medicinali che non hanno effetti collaterali, tanto meglio. In molti casi i malesseri del nostro corpo sono dovuti solo a situazioni di stress che si risolvono con un po’ di riposo. Anziche’ correre dal medico o in farmacia esaminiamo le cause che ci hanno procurato una forte emicrania, magari dovuta ad aver fatto le cose troppo in fretta, con un ritmo superiore alle nostre potenzialita’, non avendo rispettato le regole biologiche del nostro corpo. In tali casi non serviranno pillole ma solo un po’ di rispetto del nostro fisico che “si ribella”.

Rispettare queste semplici regole che potrebbero allontanare le malattie e farci guarire senza l’abuso dei farmaci: