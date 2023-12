Sciopero dei lavoratori del Piano Sociale S8 Capofila Vallo della Lucania: Nessuna intesa trovata!

Nella mattinata odierna, presso la Prefettura di Salerno, si è concluso il tavolo di raffreddamento concernente i lavoratori del Piano Sociale Vallo della Lucania S8, con particolare riferimento ai 16 lavoratori precari dell’ambito territoriale. La rappresentanza sindacale della CISL FP Salerno esprime profondo rammarico nel comunicare l’esito negativo di tale conciliazione con la parte pubblica, rappresentata dall’assessore Nicola Botti e il coordinatore d’ambito Antonio Voira. Lavoratori in stato di agitazione..

La mancanza di un accordo lascia le organizzazioni sindacali, in particolare la CISL, senza altra scelta che proclamare lo stato di sciopero dei lavoratori. Ciò riflette la delusione nei confronti della politica per non aver assunto le responsabilità necessarie verso i lavoratori precari e per non aver avviato le procedure per la loro stabilizzazione a causa del mancato trasferimento dei fondi di solidarietà comunale al Fua.

La CISL ribadisce la richiesta di trasparenza circa la rendicontazione dei fondi di soldarietà comunali, con particolare interesse per gli investimenti dei fondi riservati al potenziamneto della governace dei servizi sociali. Per la segreteria Cisl Vincenzo Della Rocca e Anna Ansalone, l’invito ai 37 comuni ad assumersi le responsabilità nei confronti dei 16 lavoratori precari, avviando le procedure per la loro stabilizzazione. Chiediamo alle autorità di rispondere circa le rendicontazione dei fondi e il loro utilizzo, perdere le risprse ministeriali etero strutturali è un danno alla comunità e ai diritti dei cittadini che meritano servizi sociali di qualità. Basta con programmi disattesi e rimbalzi di responsabilità, bisogna stabilizzare i lavoratori precari da circa 20 anni.

La CISL rimane impegnata nella tutela dei diritti dei lavoratori e nel perseguire una soluzione equa ed equilibrata per la questione in oggetto.

Ufficio Stampa CISL FP Salerno

La coordinatrice Piani di zona e Assistenti Sociali

– Anna Ansalone

La segreteria Provinciale

– Vincenzo Della Rocca