Reddito di cittadinanza? Ipocrisia di un sussidio che porta pane ma non il lavoro

Come corollario del provvedimento, in effetti, erano previste una serie di misure per migliorare le politiche attive. Però l’Anpal, che dovrebbe fornire una piattaforma informatica, così come i Centri per l’Impiego e i ‘navigator’ non sono ancora entrati a regime. E difficilmente lo faranno a breve. Il punto è che il Reddito di cittadinanza è nato come uno strumento puramente assistenziale (elettorale, dicono i maligni), ma solo in corso d’opera è stato poi presentato come un meccanismo per far incontrare domanda e offerta di lavoro. Una trasformazione, però, solo nominale, per cui ovviamente l’offerta sta partendo male e ritardo. Senza contare che anche la domanda latita, purtroppo comprensibilmente, se si prendono 780 euro anche senza far niente.

Le prime chiamate partite dei Centri per l’Impiego partite a settembre non trovano risposta fino al 40%. Una prima indagine della Guardia di Finanza compiuta nei mesi scorsi, poi, ha riscontrato livelli di frode che si attestano tra il 60-70% dei controlli. Naturalmente speriamo che sia un caso, ma il problema viene da lontano.