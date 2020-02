Previsioni oroscopo Paolo Fox, martedì 18 febbraio 2020: Amore, Salute e lavoro

Torna l’oroscopo del giorno di Paolo Fox , si torna alla vita di tutti i giorni in attesa di aprire al caldo primaverile, e come sempre l’astrologo più amato dalle casalinghe ci regala i suoi preziosi consigli su cosa dobbiamo attenderci durante le 24 ore. Come sempre dalle frequenze di radio lattemiele e dalla trasmissione televisiva I Fatti Vostri ecco a voi l’oroscopo del giorno.

Di seguito elencheremo le previsioni dell’astrologo più amato di Italia per il giorno 18 febbraio 2020. Amore, lavoro, salute, come andrà la giornata? Le stelle saranno favorevoli? I pianeti saranno in opposizione o ci agevoleranno il cammino? Scopriamo come sarà questo giovedì segno per segno.

Previsioni di Paolo Fox, oroscopo del giorno tutti i segni mercoledì 18 febbraio 2020.

Leone: Dopo il fine settimana avete subito l’influenza negativa della stanchezza fisica e mentale. Tanta tensione accumulata ci ha reso più debole. Dovete necessariamente limare il vostro carattere “aggressivo”, non siete cattivi, ma quando avete dei problemi diventate dei bambini dispettosi. Instabilità anche in famiglia. Tra qualche giorno le cose migliorano.

Vergine: Tra i migliori segni del periodo. Febbraio vi ha portato serenità, che riuscite a trasmettere anche al partner o ai familiari. Credete nelle vostre potenzialità, che sia nel lavoro o nello studio. Bene anche l’amore, solide le coppie di lunga durata, si stanno rafforzando gli amori nati da poco. A breve buone notizie da progetti in famiglia.

Bilancia: Problemi sono nati in famiglia nel corso del fine settimana. Tanta tensione accumulata che dovete essere bravi a gestire con molta attenzione per non commettere errori. Non esasperate questo momento, cercate di essere un buon mediatore. Lavoro in dubbio, soprattutto per chi ha una propria attività, è nato il pensiero di lasciare una collaborazione.

Ariete: Avete perso quella bella energia che vi ha caratterizzato nelle scorse settimana, state pagando ancora gli strascichi di un gennaio stressante . Badate bene a non riversare la vostra rabbia, la vostra tensione su persone che non centrano nulla.Ci sono delle tensioni in famiglia che rischiano di complicare le cose. Riposatevi e tenetevi lontano dai quai, in attesa di un fine settimana più sereno.

Toro: Gran bel cielo per i nati sotto questo segno, ma non riuscite a coglierne la sua essenza per via di un nervosismo che vi accompagna da lunedì. Siete perplessi, siete confusi. Dovete fare le cose con calma, evitare di commettere errori che potrebbero compromettere il periodo buono in arrivo tra due mesi. Occhio alle spese.

Gemelli: Conoscere tante persone non significa avere tanti amici. Siete sempre pronti e disponibili ad aiutare il prossimo, ma quando siete voi a cercare aiuto non trovate mai nessuno! Dovete fidarvi solo di persone vere, amici concreti e presenti. Problemi per le coppie di lunga data.

Cancro: Alti e bassi continui in questo periodo, si passa dai problemi familiari, a problemi legali a buone notizie lavorative. Dovete essere bravi a gestire entrambe le situazioni, non siate aggressivo ma neppure troppo entusiasta. Equilibrati! Tra qualche tempo, alcuni progetti avranno belle risposte.

Scorpione: Siete ansiosi perchè attendete delle risposte importanti per il lavoro che tardano ad arrivare. Questo non vi crea eccessivi problemi, tuttavia tende a distrarvi molto. Alcuni di voi dovranno rivedere qualche collaborazione iniziata alcuni mesi fa. Dal fine settimana alcune risposte sull’amore.

Sagittario: Giornate solari per uno dei migliori segni dello zodiaco. Soprattutto i più giovani provano ad emergere con tutto il loro potenziale. Volete farvi notare perchè valete! Giornate coinvolgenti e divertenti. Oggi è il momento della serenità, per le scelte importanti meglio attendere qualche mese ancora.

Capricorno: Come al solito le vostre giornate girano attorno al lavoro, siete un segno concreto e amate la stessa cortesia. Alcuni lavori dipendenti non sono soddisfatti delle loro mansioni, per alcuni in arrivo cambiamenti importanti. Ci sono delle persone che cercano di ostacolarvi, mettetele da parte il prima possibile.

Acquario: Giornate tese e nervose. Da valutare alcune amicizie. Fidatevi solo di poche persone. Bisogna valutare nuovamente progetti lavorativi a lungo termine.Spese in arrivo. Dal fine settimana le cose dovrebbero migliorare.

Pesci: Quando siete costretti a fare tante cose vi sentite a disagio perchè non vi sentiti padroni di gestire al meglio ogni cosa. Bisogna distribuire qualche responsabilità in società per chi possiede una propria azienda. L’estate sarà il vostro momento d’oro, avrete una completa rinascita fisica e mentale. Bene le coppie che vogliono avere un figlio, le stelle sono favorevoli. Magari attenzione un tantino alla linea.