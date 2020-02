Grottolella, Sabato 15 Febbraio riapre ai fedeli la Chiesa di Pozzo del Sale

Sabato 15 Febbraio alle ore 17 presso la Frazione di Pozzo del Sale di Grottolella in Piazza delle Terme, verrà consacrata benedetta e aperta al culto la Chiesa Santa Maria delle Grazie, evento molto atteso dai fedeli del posto e da tutta la comunità grottolellese visto che questo giorno rappresenterà un ‘mportante momento di ritrovo, di socializzazione oltre che ovviamente di preghiera e di fede. La fede e lo stare insieme, sembrano essere il giusto binomio per consegnare il luogo sacro ai cittadini e fedeli di Pozzo del Sale, che da anni si sono battuti con determinazione e volontà, contribuendo con enormi sacrifici economici e di lavoro alla realizzazione di un luogo di identificazione per l’intera frazione e cittadinanza.

“E grazie all’impegno di tante famiglie storiche della frazione che si è potuti finalmente arrivare con gioia e felicità immensa a questa giornata di consacrazione e inaugurazione, ed è giusto che tutti siano partecipi, con la speranza che questo luogo possa essere vissuto e frequentato da tantissimi fedeli e dalle giovani generazioni e possa al tempo stesso diventare un luogo di riflessione e di incontro per la nostra comunità. Invitiamo, infine, tutta la cittadinanza di Grottolella e non solo a partecipare a questa storica giornata. ”- Ci tengono a sottolineare, felici e festanti i cittadini di Pozzo del Sale da sempre devoti a Santa Rita da Cascio.

La consacrazione e conseguente benedizione verrà celebrata dal Vescovo di Avellino Monsignore Aiello dal Vicario Don Enzo De Stefano, Don Giuseppe Morante e dal Parroco di Grottolella Don Marcelo Tahuil, del Sindaco di Grottolella Antonio Spiniello, di tutta l’amministrazione comunale ,alla presenza di tutte le autorità politiche, civili e sociali della Provincia , nessuno potrà mancare allo storico avvenimento perché l’intera comunità che sta recuperando una centralità nel panorama irpino e non solo.

Tanta la gioia e la commozione nelle parole di Don Marcelo, Parroco della comunità di Grottolella – “ É una grande gioia per la comunità di Pozzo del Sale poter condividere la realizzazione di questo sogno, la consacrazione della Cappella intitolata Maria Santissima. Una grande dimostrazione di fede e di perseveranza, che ho avuto la gioia di accompagnare. Credo che nulla si compara alla gioia che si vede negli occhi di queste persone che trovano in questa piccola Chiesa un punto di partenza per la comunità tutta. Ora non resta che dare vita a questo posto coinvolgendo le famiglie e donando loro il senso della comunità cristiana che attraversa la parola del Signore e i Sacramenti dovrà crescere come famiglia del Signore”.