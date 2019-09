Da venerdì 13 al via la nuova edizione di Tale e Quale Show

Venerdì 13 settembre prenderà il via su Raiuno in prima serata la nuova edizione di Tale e Quale Show, come sempre condotta da Carlo Conti. Per questa annata, la giuria resterà intatta, dunque ad esprimere le proprie valutazioni sulle esibizioni proposte saranno Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Anche quest’anno prenderanno parte alla competizione dodici personaggi famosi, divisi in sei uomini e in sei donne. Tra gli uomini figurano, per la prima volta, due concorrenti che gareggiano per uno, ovvero la coppia comica Gigi e Ross – noti principalmente per la conduzione dello show comico “Made in Sud”; l’ex tronista e concorrente del “Grande Fratello Vip” Francesco Monte, il cantante di “Sei troppo bella” e reduce dal talent “Ora o mai più” Davide De Marinis; l’attore e doppiatore Francesco Pannofino; il comico David Pratelli; infine il cantante Agostino Penna – per lo più noto per essere stato cantante e curatore degli spazi musicali nel dating show “Uomini e Donne”. Invece tra le donne spiccano l’ex vocalist del gruppo Gazosa (famoso per hit quali Stai con me forever, WWW.MiPiaciTu ) nonché reduce dall’ultima edizione di “Ora o mai più” Jessica Morlacchi, la cantante Tiziana Rivale – vincitrice del Festival di Sanremo nel 1982 con il brano Sarà quel che sarà; l’attrice Eva Grimaldi – anche ex partecipante a “Pechino Express” e “L’Isola dei Famosi”; la showgirl Sara Facciolini – ex professoressa de “L’Eredità” e valletta per “I migliori anni”- ; l’attrice Flora Canto – compagna del noto showman Enrico Brignano – ; la cantante Lidia Schillaci, lanciata dal talent “Operazione Trionfo” nel 2002 e ora solista nell’orchestra di “Ballando con le stelle”.

PUBBLICITÀ



Prima novità della nuova stagione è l’assenza del torneo che ha sempre visto in appendice di stagione gareggiare i migliori tre uomini e le migliori tre donne dell’edizione appena conclusa, insieme ai migliori tre e alle migliori tre dell’annata precedente. Dunque, nove emissioni saranno dedicate alla gara tra i dodici concorrenti previsti. Invece l’ultimo appuntamento, in programma venerdì 22 novembre, dal titolo Tali e Quali, sarà destinata alla competizione tra alcuni dei cosiddetti “imitatori del web”, tradizionalmente proposti verso la chiusura della puntata, mentre altri saranno selezionati tramite appositi casting. Tra costoro ne verranno selezionati dodici, che si sfideranno in studio per aggiudicarsi la vittoria.

Nel corso della conferenza stampa, tenutasi mercoledì 11 settembre, il conduttore ha poi rilevato qualche anticipazione sulla puntata di esordio. In particolare, ha annunciato che Gigi e Ross impersoneranno I Righeira, mentre tra le altre imitazioni proposte ci saranno sia Barry White che Mahmood.