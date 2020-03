Coronavirus, il bollettino migliora: decessi 6078, 602 oggi. 3204 in terapia intensiva, 408 guariti

Coronavirus update lunedì 23 marzo 2020: Sono saliti a 63.927 i contagiati da coronavirus, la maggior parte dei quali concentrati tra Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto. Tuttavia iniziano ad essere importanti anche i casi al sud del paese. Sono 3204 i pazienti in terapia intensiva.Mentre le persone decedute in relazione al coronavirus sono 6078. Le persone guarire sono 7432, 408 in più rispetto a ieri. Tra le vittime elevata percentuale di anziani over 75 e già in condizioni precarie di salute. Quanto al numero dei tamponi effettuati, sono oltre 250.000. Il nuovo dato è stato fornito dal commissario Borrelli.

Contagiati: 63927

Vittime: 6.078 (+602)

Terapia intensiva: 3204 (+195)

Guariti ad oggi: 7432 (+408)

La situazione in tutte le regioni al 23 marzo 2020:

18910 in Lombardia

7220 in Emilia Romagna

4986 in Veneto

4529 in Piemonte

2358 nelle Marche

2301 in Toscana

914 a Trento

688 a Bolzano

1553 in Liguria

1414 nel Lazio

929 in Campania

771 in Friuli Venezia Giulia

862 in Puglia

605 in Abruzzo

556 in Umbria

681 in Sicilia

343 in Sardegna

379 in Valle d’Aosta

280 in Calabria

89 in Basilicata

50 in Molise

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte firma il nuovo dpcm.

SPOSTAMENTI – I cittadini su tutto il territorio Italiano hanno il diritto di spostarsi solo per “certificate esigenze lavorative o situazioni di necessità quali spostamenti per motivi di salute o acquisto di medicine e cibo”. I supermercati e le farmacie saranno sempre fornite, quindi evitare inutili assalti. Per spostarsi sul territorio nazionale bisogna compilare un modulo di autocertificazione. Per i trasgressori sono previste multe ed arresto.

BASTA ASSEMBRAMENTI – Sono assolutamente vietate feste e qualsiasi altro tipo di raduno. Stop alle comitive e alla movida. Sono vietati in tutte le regioni assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

FEBBRE E QUARANTENA – Qualora un cittadino presentasse sintomi influenzali, quali febbre maggiore di 37.5 gradi o difficoltà respiratorie, è “fortemente raccomandato” rimanere in casa e contattare il proprio medico. Divieto assoluto di spostarsi invece per le persone già messe in quarantena perché positive al coronavirus.

STOP AL CAMPIONATO ED EUROPEO – Dopo accuse reciproche tra governo esecutivo e governo calcistico delle scorse settimane in merito alla pessima gestione della questione sportiva, arriva una decisione definitiva. Sospensione di tutti gli sport, incluso il campionato di calcio. Stop anche alle competizioni europee, niente Champions League ed Europa League. Gli Europei di calcio 2020 sono stati definitivamente rimandati al 2021. Gli atleti professionisti e olimpici possono allenarsi preferibilmente in zone isolate.Tennis: Atp e Wta tour sono stati sospesi. Il Roland Garros potrebbe giocarsi ad ottobre.

PALESTRE CHIUSE. PARCHI BHO! – Sono chiuse tutte le palestre di ogni genere, tuttavia non è chiaro se sia possibile fare sport all’aperto rispettando il divieto di assembramenti e le dovute distanze. Chiudono anche piscine, centri benessere, centri termali, centri culturali e ricreativi.CHIUSI GLI IMPIANTI DA SCI.

FERIE E CONGEDI – Si “raccomanda” ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione di ferie e congedi. Sono invece sospesi i congedi dei medici. E’ applicabile il lavoro agile anche in assenza di accordi aziendali.

SOSPESO L’INTRATTENIMENTO– Sospese tutte le manifestazioni e gli eventi: niente cinema, teatri, pub, scuole da ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, e ovviamente discoteche. Chiusi musei e siti archeologici.

Chiudono i negozi (eccetto alimentari, farmacie, parafarmacie, tabaccai, edicole, benzinai) Il dpcm sospende le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per quelle che vendono beni di prima necessità (dalle farmacie ai tabaccai, edicole, benzinai). Sono chiusi anche i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

BAR E NEGOZI – Resta consentita invece la consegna a domicilio di cibi. Rimangono aperti anche i posti di ristoro lungo le autostrade e all’interno di stazioni, aeroporti e ospedali (sempre garantendo il metro di distanza tra le persone), le mense e il catering continuativo su base contrattuale a condizione che garantiscano il metro di distanza interpersonale.

Banche, poste e uffici pubblici aperti

Restano garantiti anche i servizi finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Possibili limitazioni dei trasporti

I presidenti delle Regioni possono ridurre i trasporti pubblici locali. Inoltre, il ministero delle Infrastrutture, di concerto con quello della Salute, può disporre la riduzione delle corse dei treni, dei voli e dei trasporti marittimi.

LE CHIESE E FUNZIONI – I luoghi di culto possono aprire solo se in grado di garantire la distanza di almeno un metro: sospese le cerimonie civili e religiose, inclusi i funerali.