Come Trasferire le chat WhatsApp da Android a iPhone

WhatsApp è senza dubbio una delle applicazioni di messaggistica più conosciuta ed utilizzata al mondo. Basti solo pensare come sia stata capace in poco meno di due anni di accaparrarsi l’intero settore della messaggistica, spodestando dal trono l’oramai obsoleto invio dei messaggi di testo (SMS). Il successo di WhatsApp, che oggi può contare oltre 2 miliardi di utenti è cresciuto parallelamente al boom degli smartphone di ultima generazione. Tutti oggi possediamo uno o più Smartphone, grazie anche al fatto che i dispositivi di fascia medio-bassa, i cosiddetti Low Cost possono contare hardware di tutto rispetto a costi decisamente molto convenienti per tutte le tasche.

Questo si traduce nel fatto che, a differenza di qualche decennio fa, tendiamo a cambiare smartphone più volte nel corso di pochi anni. Quando si sostituisce uno smartphone tuttavia, è necessario eseguire determinati passaggi chiave per riuscire a trasferire correttamente i file contenuti dal vecchio al nuovo dispositivo. Per fare ciò sul mercato sono disponibili diversi software, uno dei più utilizzati è MobileTrans di Wondershare, grazie al quale in maniera rapida ed intuitiva è possibile effettuare il backup dei propri contenuti sul vecchio dispositivo, trasferendoli successivamente sul nuovo smartphone. In maniera particolare MobileTrans consente di Trasferire le chat WhatsApp da Android a iPhone, semplicemente collegando i due dispositivi al Computer ed eseguendo poche semplici operazioni

Infatti, uno dei problemi più comuni per quanto riguarda il backup d WhatsApp si presenta quando bisogna spostare le chat da un dispositivo Android ad uno Apple. Ecco, per qualche strana ragione sugli iPhone non è possibile recuperare il backup ad esempio da Google Drive. Pertanto, il rischio di perdere l’intero archivio delle conversazioni, di file audio, foto e documenti rimane piuttosto consistente.

Backup e Ripristino WhatsApp tra iOS e Android

La caratteristica che rende MobileTrans un software efficace è il fatto che funzioni indipendentemente dagli smartphone. Infatti il programma non nasce per essere installato su iOS o Android, ma va installato direttamente sul proprio PC o MAC. E’ sufficiente collegare gli smartphone al Personal Computer per essere rilevati in automatico da MobileTrans. Ed è proprio all’interno del programma che scopriamo la caratteristica più utile, ossia il suo completo supporto a WhatsApp, un’app che spesso può essere piuttosto complicata quando si tratta di trasferire i propri dati multimediali tra due smartphone. Quando si installa WhatsApp su di un nuovo dispositivo è possibile che alcuni file, foto o cronologie di chat non siano state completamente ripristinate dal precedente Backup, questo può dipendere da diversi fattori. Quello che è certo è che è praticamente impossibile ripristinare un backup WhatsApp eseguito su Android se stai utilizzando un iPhone.

Tutto ciò può essere evitato utilizzando MobileTrans, che, in maniera guidata ti aiuta ad eseguire prima il backup delle chat e dei file multimediali di WhatsApp sul vecchio dispositivo, quindi ripristinarli sul nuovo telefono, indipendentemente se sia iPhone – Android o viceversa. Ciò ti consente di riprendere da dove eri rimasto senza alcuna interruzione o perdita di conversazioni.

Passo 1: Collega i tuoi dispositivi al PC

Connetti sia il tuo telefono Android sia iPhone al computer. Apri MobileTrans e scegli “Trasferimento WhatsApp”> “Trasferisci messaggi WhatsApp”.

Passo 2: Conferma i dati da trasferire

MobileTrans riconoscerà automaticamente i tuoi dispositivi. Conferma i dati dal dispositivo di origine e fai clic su “Avvia”.

Passo 3: Trasferisci i tuoi dati WhatsApp

I tuoi dati dal telefono Android verranno trasferiti automaticamente sul nuovo iPhone.

MobileTrans adatto a tutti

In conclusione, MobileTrans è senza dubbio uno dei migliori software per la gestione completa dei propri Backup, in maniera particolare dei backup WhatsApp. Il software creato da Wondershare riesce a coniugare alla perfezione la semplicità di utilizzo al risultato finale in maniera davvero intuitiva anche per coloro i quali non hanno dimestichezza con l’utilizzo di PC o MAC. Sono infatti, sufficienti una manciata di minuti per trasferire in tutta sicurezza file, foto, audio e chat da uno smartphone Android ad un iPhone e viceversa. Promosso.