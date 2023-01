Come ripristinare l’iPhone 14/13 senza password: la guida completa

“Voglio ripristinare iPhone per venderlo. Potete consigliarmi una procedura semplice e sicura? Grazie”

Se hai intenzione di vendere o regalare il tuo iPhone 14/13, è importante che lo ripristini alle impostazioni di fabbrica prima di consegnarlo al nuovo proprietario. Ripristinare iPhone come nuovo infatti, elimina tutti i dati e le impostazioni dal dispositivo, portandolo allo stato in cui si trovava al momento dell’acquisto. In questo modo, il nuovo proprietario potrà configurarlo come se fosse nuovo e non avrà accesso ai tuoi dati personali.

E se acquisto un iPhone 13 o iPhone 14 di seconda mano senza Password?

Cosa accade invece se acquisti un iPhone 14 di seconda mano senza che il vecchio proprietario abbia rimosso la sua password, il passcode o l’ID Apple? Esiste una soluzione per riuscire a recuperare l’accesso a un’iPhone regolarmente acquistato? Assolutamente Si!

Ci sono diverse soluzioni per resettare il tuo iPhone 13/14 di seconda mano senza dover inserire l’ID Apple. In questa guida, ti mostrerò come fare il reset del tuo iPhone senza password, sia utilizzando gli strumenti Apple, che software professionali di terze parti come Tenorshare 4uKey. Tieni presente che con iTunes e iCloud, potrai sbloccare l’iPhone solo conoscendo le credenziali dell’ID Apple. Invece se non le conosci, utilizza pure tranquillamente Tenorshare 4uKey.

Parte 1: Come ripristinare iPhone 14 e iPhone 13 dalle impostazioni?

Parte 2: Ripristinare iPhone 14 o 13 senza password: 3 modi.

Metodo 1. Ripristino iPhone senza codice.

Metodo 2: Ripristino iPhone con iTunes.

Metodo 3: Ripristino iPhone tramite “Trova il mio iPhone”.

Se vuoi imparare come ripristinare iPhone 13 alle impostazioni di fabbrica per poterlo venderlo, il ripristino alle impostazioni di fabbrica è la scelta migliore. Nei capitoli che seguiranno ti mostrerò come eseguire il reset di iPhone 14, iPhone 13, ma anche come ripristinare iPhone SE 2 come nuovo. Tieni presente che questa soluzione eliminerà tutti i dati e le impostazioni presenti sul dispositivo, ma non rimuoverà l’ID Apple. Quindi, se non conosci le credenziali del tuo account, per sbloccare il tuo iPhone, vai alla Parte 2 di questo articolo.

Come ripristinare iPhone 13 e iPhone 14 alle impostazioni di fabbrica:

Sul tuo iPhone, vai su “Impostazioni” e seleziona “Generali”. Scorri verso il basso e seleziona “Ripristina”. Seleziona “Cancella tutto il contenuto e le impostazioni”. Conferma la tua scelta selezionando “Cancella tutto”.

Il tuo iPhone inizierà il processo di ripristino, che potrebbe richiedere alcuni minuti. Una volta completato, il tuo iPhone sarà pronto per essere venduto.

Parte 2: Parte 2: ripristinare iPhone 14 o 13 senza password: 3 modi.

Se hai dimenticato la password del tuo iPhone 14 o hai ricevuto in regalo un iPhone 13 di seconda mano di cui non conosci la password, potresti aver bisogno di resettare il tuo dispositivo alle impostazioni di fabbrica. Fortunatamente, ci sono diverse opzioni che possono esserti di aiuto. Sostanzialmente ci affideremo al ripristino delle impostazioni di fabbrica anche senza conoscere la password. Prima di imparare come eseguire il ripristino iPhone bloccato senza password è importante conoscere alcuni dettagli, come il fatto che iTunes e “Trova il Mio iPhone” non rimuovono l’ID Apple, per farlo, dovrai affidarti a software di terze parti come Tenorshare 4uKey. Detto ciò, continua a leggere questa sezione per imparare come ripristinare iPhone 14 senza password.

Metodo 1. ripristino iPhone senza codice.

“Non riesco a ripristinare iPhone 13 dopo averlo acquistato di seconda mano. Per favore, ho investito centinaia di euro, datemi una mano a sbloccarlo”

Se non riesci a ripristinare impostazioni iPhone 13 Pro Max o del tuo iPhone 13/14 perché hai dimenticato la password o il passcode di sblocco, un’opzione potrebbe essere quella di utilizzare un software di terze parti come Tenorshare 4uKey.

4uKey è stato progettato per sbloccare, in modo semplice e automatizzato, iPhone e iPad in caso di dimenticanza della password o del passcode dello schermo. Ma non solo, questo software permette di rimuovere il blocco di attivazione iCloud e di bypassare la protezione MDM di un iPhone.

Ecco come ripristinare iPhone 14 per venderlo utilizzando 4uKey per sbloccare il passcode dello schermo:

Scarica e installa Tenorshare 4uKey sul tuo computer. Una volta avviato il software, fai clic su [Inizia a Sbloccare] dall’interfaccia principale per iniziare il processo. Collega il tuo iPhone al computer e segui le istruzioni sullo schermo. Dopo aver letto le note, fai clic su [Avanti].



Nota 1: assicurati di utilizzare un cavo originale Apple.

Nota 2: se richiesto, associa il tuo iPhone al computer.

Quando ti viene chiesto di scaricare il nuovo firmware, fai clic su [Scarica]. Aspetta pazientemente che Tenorshare 4uKey completi il download. Una volta completato il download, clicca su [Inizia a Rimuovere] per avviare il processo di ripristino alle impostazioni di fabbrica del tuo iPhone 14 o iPhone 13 senza utilizzare il codice di accesso. Dopo pochi minuti, il processo di ripristino alle impostazioni di fabbrica e rimozione del codice di accesso sarà completato. Il tuo iPhone 13/14 sarà come nuovo e potrai venderlo. Spero di esserti stato d’aiuto. Se hai bisogno di ulteriore assistenza o hai altre domande, non esitare a chiedere!.

E se ti stessi chiedendo come ripristinare iPhone SE 2 senza password, non temere, 4uKey funziona su tutti gli iPhone e iPad. Visto quanto è stato facile? Ricorda che con questo software puoi rimuovere anche l’ID Apple o il blocco MDM.

Metodo 2: ripristino iPhone con iTunes.

Una soluzione semplice, veloce ed efficace per il ripristino iPhone bloccato è utilizzare iTunes o Finder. Si tratta della soluzione ufficiale della Apple riportare dispositivo alle impostazioni di fabbrica originali. Tieni presente che questo processo eliminerà tutti i dati e le impostazioni presenti sul tuo iPhone, quindi assicurati di fare un backup completo prima di procedere.

Ecco come ripristinare iPhone senza password utilizzando iTunes:

Assicurati di avere la versione più recente di iTunes/Finder installata sul tuo PC. Collega il tuo iPhone al computer con il cavo originale Apple. Apri iTunes e seleziona il tuo iPhone dall’elenco dei dispositivi. Fai clic su “Ripristina iPhone” nella scheda “Riepilogo”. Seleziona “Ripristina” nella finestra di conferma che appare. Aspetta che il processo di ripristino sia completato. Il tuo iPhone sarà ripristinato alle impostazioni di fabbrica originali e sarà pronto per essere configurato come nuovo.

Nota. Per funzionare questa soluzione richiede di ricordare le credenziali del tuo ID Apple. Se non le ricordi, dovrai affidarti al Metodo 1.

Ecco come ripristinare iPhone senza password tramite iTunes:

Assicurati di avere l’ultima versione di iTunes/Finder installata sul tuo computer. Collega l’iPhone al computer utilizzando il cavo originale. Apri iTunes/Finder dall’elenco dei dispositivi seleziona il tuo iPhone. Se richiesto, inserisci il tuo codice di accesso o il Touch ID per sbloccare il tuo iPhone. Nella scheda “Riepilogo” del tuo iPhone, fai clic su “Ripristina iPhone”. Verrai indirizzato a una schermata che ti chiederà di confermare il ripristino delle impostazioni di fabbrica. Fai clic su “Ripristina” per confermare l’azione. Il tuo iPhone inizierà quindi il processo di ripristino delle impostazioni di fabbrica e sarà come nuovo una volta completato.

Questa soluzione non rimuove l’ID Apple che sarà richiesto al successivo riavvio. Se hai questa necessità, devi utilizzare Tenorshare 4uKey (Metodo 1)

Suggerimento: qualora iTunes non riconoscesse il tuo iPhone, dovrai metterlo in modalità di recupero. Per farlo senza commettere errori, affidati ad una guida dettagliata, che puoi trovare qui.

Metodo 3: ripristino iPhone tramite “Trova il mio iPhone”.

“Non ho possibilità di installare 4uKey e iTunes, quindi non riesco a ripristinare iPhone con questi due programmo. Esiste un servizio in cloud per resettare un dispositivo Apple?”

Per ripristinare iPhone 14 PRO come nuovo alle impostazioni di fabbrica puoi utilizzare “Trova il mio iPhone”, uno dei tanti servizi offerti da iCloud e dalla Apple. Come iTunes, questa soluzione consente di ripristinare l’iPhone 14 o l’iPhone 13 (ma anche altri modelli, inclusi gli iPad) alle impostazioni di fabbrica pur non conoscendo la password. Tuttavia, esattamente come per iTunes, questa soluzione oltre ad eliminare tutti i dati e le impostazioni archiviate sul dispositivo, non rimuoverà l’ID Apple. Per farlo, ancora una volta dovrai affidarti al Metodo 1 offerto da Tenorshare 4Ukey.

Per utilizzare questo metodo, è necessario che la funzione “Trova il mio iPhone” sia stata attivata sul tuo iPhone prima che si bloccasse. Utilizza un altro dispositivo per accedere al sito web di iCloud Seleziona “Trova il mio iPhone” dal menu. Seleziona il tuo iPhone dall’elenco dei dispositivi disponibili. Fai clic su “Modalità Persa” e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per reimpostare il tuo iPhone. Una volta completato il processo, il tuo iPhone sarà ripristinato alle impostazioni di fabbrica originali e sarà come nuovo.

Conclusioni

In conclusione, se hai bisogno di ripristinare il tuo iPhone alle impostazioni di fabbrica originali, puoi farlo sia utilizzando iTunes che iCloud, a seconda di ciò che preferisci o di ciò che è più accessibile per te. Tieni presente che entrambi questi metodi elimineranno tutti i dati e le impostazioni presenti sul tuo iPhone, quindi assicurati di fare un backup dei tuoi dati importanti prima di procedere.

Se invece hai acquistato un iPhone di seconda mano e non conosci la password, Tenorshare 4uKey è uno strumento affidabile per sbloccarlo. Offre anche la possibilità di rimuovere il blocco di attivazione iCloud, il passcode a 4/6 cifre, il Touch ID o il Face ID, e il profilo MDM. Inoltre, il software permette agli utenti di eseguire il backup e il ripristino dei dati del dispositivo, visualizzare e cancellare i file sul dispositivo e sincronizzare i dati con il computer. Spero di esserti stato d’aiuto.