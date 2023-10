Casco Moto: Come Scegliere Quello Giusto?

Tra tutte le protezioni disponibili per i motociclisti, una su tutti gioca un ruolo fondamentale: il casco. Obbligatorio per legge, a prescindere dalla cilindrata della moto posseduta, il casco è il migliore amico di ogni moto amatore.

Se ne possono trovare in commercio di diversi tipi e realizzati in materiali differenti, tutti con caratteristiche specifiche, in grado di rendere un determinato modello più adatto alle proprie esigenze.

Perché è così importante?

Indossare il casco mentre si circola in moto è essenziale per una lunga lista di motivi. Partendo da quella più semplice, il codice della strada ne impone l’utilizzo, prevedendo pesanti sanzioni per chi non rispetta questa norma.

Tuttavia, il casco ricopre un ruolo ben più importante. È uno strumento di protezione capace di limitare o scongiurare eventuali danni che si subirebbero in caso di incidente in moto.

Inoltre, i caschi fanno sì che la testa rimanga perfettamente allineata con il collo, anche per questo è essenziale scegliere un prodotto che calzi a pennello.

A cosa prestare attenzione

Per essere sicuri di portarsi a casa il prodotto perfetto per le proprie esigenze bisogna prestare attenzione ad una serie di fattori:

Materiale della calotta esterna

Interni

Omologazione

Per adempiere alla sua funzione protettiva nel miglior modo possibile, è sempre bene optare per dei caschi la cui calotta è realizzata in materiali resistenti. Ad oggi, si trovano caschi prodotti in vari materiali, ma non tutti garantiscono lo stesso livello di protezione o hanno la stessa capacità di resistenza agli impatti.

In quest’ottica, quelli in fibre di carbonio o composite sono da preferire. Gli interni sono altrettanto importanti, essendo quella parte del casco che, nell’effettivo, attutisce l’urto. Lo strato in EPS è il principale protagonista della protezione fornita.

Attenzione però, essendo in polistirene, una volta attutito un impatto andrà cambiato, poiché rimarrà deformato. Per quanto riguarda il resto, sono da preferire quei caschi con interni rimuovibili e lavabili.

Dettagli che fanno la differenza

Per essere certi di aquistare il casco giusto bisogna prestare attenzione, per prima cosa, a peso e misura del prodotto. Il casco ideale non è né troppo stretto, né troppo largo e non risulta eccessivamente pesante.

Altro dettaglio di grande importanza è la già citata omologazione. In Italia, tutti i caschi devono essere omologati secondo le direttive europee. Puoi verificare facilmente se il modello che ti interessa è regolarmente certificato guardando l’etichetta.

Se è presente la lettera E, allora il casco è stato omologato in Europa. Da controllare periodicamente quali prodotti sono ancora considerati a norma. Infatti, i caschi hanno una specie di data di scadenza, anch’essa indicata, dopo la quale perdono l’omologazione.

Conclusioni

Non è necessario essere dei piloti di MotoGP per scegliere prodotti di qualità e che garantiscano un alto livello di protezione. Anche se non si sfreccia in strada, la sicurezza alla guida è più che mai importante soprattutto nei percorsi quotidiani. Scegliere e usare il casco giusto sono step fondamentali verso la salvaguardia della salute quando ti metti in sella.