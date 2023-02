scopri quali viti per legno scegliere per un rapido avvitamento

Quando si parla del settore fai da te, uno dei materiali maggiormente utilizzati, sia per reperibilità e sia per praticità di utilizzo, è il legno. Alla luce di questo, vien da sé la necessità di utilizzare degli strumenti appositi e, soprattutto, efficienti quando si utilizza questo specifico materiale. Tra le scelte, risulta perfetta quella delle viti per legno che consentono un rapido avvitamento affinché si possa svolgere il lavoro in totale comodità per ottimizzare i tempi.

Viti per legno, perché sono importanti

Come abbiamo già anticipato e come suggerisce il nome stesso, queste viti sono perfette per essere utilizzate sul legno, un materiale che necessita di essere trattato con attenzione. In commercio esistono diverse tipologie proprio per soddisfare diverse esigenze.

Si anticipa che bisognerà affidarsi ai migliori produttori per evitare di fare un acquisto non idoneo. Continuando con le specifiche tecniche di questi strumenti, menzioniamo il materiale con cui sono stati realizzati: si trovano principalmente in acciaio inossidabile.

Si preferisce l’acciaio inox grazie alle caratteristiche che possiede, prima fra tutte l’ottima resistenza alla corrosione e questo, difatti, lo rende ideale per un utilizzo esterno. Non solo, oltre all’acciaio inossidabile si potranno trovare le viti per legno anche in ottone oppure con altri tipi di acciaio.

Le caratteristiche principali di queste viti sono la filettatura ad hoc che possiedono, pensata proprio per il legno, e la struttura del corpo che possiede una determinata forma. Inoltre, parlando dei vantaggi che possiedono, possiamo elencarne alcuni: tra questi rientra sicuramente lo spazio, infatti non sono ingombranti grazie proprio alla testa della vite che resta in superficie; un altro vantaggio risiede nella resa estetica che risulta perfetta.

Viti per legno, quando si utilizzano

Le viti per legno che consentono un rapido avvitamento, riusciranno a soddisfare ogni tipologia di progetto che si ha in mente; difatti, possiedono a pieno titolo il requisito della versatilità.

Per questo motivo, e non solo, come già anticipato, esistono diverse tipologie proprio perché le applicazioni possono essere differenti.

Molto spesso vengono utilizzate dai professionisti, come gli artigiani, ma anche dai non esperti come per alcuni lavoretti fatti in casa. Dai primi, ad esempio, vengono utilizzate per effettuare lavori di restauro, ecc.

Passando a qualche esempio più concreto, ci sono delle viti ad hoc per essere utilizzate su legni truciolari oppure legni tenerissimi, ecc. A seconda dell’impiego, si dovrà scegliere una vite che possiede delle caratteristiche.

Tra queste possiamo trovare: una resistenza ridotta durante la fase di avvitatura, questo vuol dire che l’individuo potrà effettuare un’avvitatura rapida e semplice; una resistenza elevata durante l’estrazione; è anche possibile trovare una vite con testa svasata e questo permette all’intero oggetto di penetrare in profondità nel legno.

Conclusioni

Insomma, c’è una vite adatta a qualsiasi esigenza che, difatti, farà da guida durante l’acquisto. Se si deve lavorare con legni sottili, ci saranno articoli indicati per questa necessità; invece, per il cartongesso, serramenti o tasselli, c’è un altro prodotto pensato appositamente per questo, e così via.

L’importante è, come abbiamo già sottolineato in precedenza, affidarsi ad aziende qualificate per avere sia una selezione più ampia sia un prodotto realmente funzionale che sia in grado di soddisfare la propria necessità.