Oroscopo settimanale dal 23 novembre al 29 novembre, scopri come andrà la tua settimana

Oroscopo settimanale: da lunedì 23 a domenica 29 novembre 2015,scopri come andranno i tuoi prossimi 7 giorni.

Oroscopo – Inizia l’ultima settimana del mese e di solito consegna sempre una maggiore apertura verso i segni d’aria, l’oroscopo lascia intravedere trame piuttosto positive per tutti i segni. Cercate tuttavia di essere positivi, nonostante la situazione attuale non è sicuramente delle migliori. Abbiate pazienza e non forzate le situazioni di stress.

Ariete Cerca di tenerti libero per trascorrere un fine settimana all’insegna del relax in compagnia delle persone a te care. Nel tempo libero, una nuova opportunità ti si presenterà in modo insolito; valutala attentamente perché potrebbe essere positiva. Un consiglio: scherza di più, in questo momento drammatico è necessario sorridere di più!

Toro In questo fine settimana avrai un’ottima occasione per rivalutare la tua posizione nel lavoro. In ambito affettivo potrai trascorrere questa fase con le persone care, se hai dei figli avrai ottime novità da parte loro. Se sei single, deciderai di dichiarare i tuoi sentimenti a chi ami, virtualmente, ma va bene uguale.

Gemelli In questo week-end avrai occasione di farti delle lunghe chiacchierate con una persona cara e sfogarti dei tuoi malesseri in ambito affettivo. Nel tempo libero, valuterai dei piccoli passi che però risultano essere delle salde fondamenta per il tuo futuro. Un consiglio: sii determinato.

Cancro Con gli Astri a tuo favore, in questo fine settimana ti avvii verso una fase di crescita che ti porterà ad ottenere un grande dominio della tua persona ed un nuovo benessere in ambito affettivo. Nei confronti delle amicizie, sii disponibile alle proposte altrui. Un consiglio: misura le parole.

Leone In questo fine settimana sarai coinvolto in una nuova iniziativa da parte di un’amicizia, seguila. In ambito affettivo potresti sentirti mal ricambiato dalla partner perchè vorresti che lei seguisse le tue linee. Un consiglio: forse è il caso che segui le sue.

Vergine In questo fine settimana le Stelle attenuano numerose difficoltà, ti sentirai in grado di risolvere qualsiasi evento ed un’energia positiva ti aiuterà in vari ambiti, sia nel tempo libero che negli affetti. Un consiglio: utilizza a dosi quest’energia.

Bilancia In questo fine settimana è necessario che tu divida le tue opinioni con le tue amicizie, per evitare successive incomprensioni o problematiche fastidiose. In amore, lei ti dirà cose importanti per il vostro futuro. Un consiglio: invita gente nuova in casa.

Scorpione Avrai più certezze e convinzioni del solito, e questo risulterà esserti utile per il raggiungimento delle tue ambizioni professionali. In ambito affettivo, avrai voglia di fare nuove amicizie e di frequentare ambienti nuovi che escono dal solito quotidiano.

Sagittario Gli influssi planetari rendono questo fine settimana armonico e gioioso, soprattutto in riguardo al tuo settore affettivo. Nel tempo libero, valuta ogni singola cosa prima di prendere una decisione. Un consiglio: ascolta chi ha molta esperienza.

Capricorno Nel corso di questo week-end, gli Astri suggeriscono per te la possibilità di dedicare del tempo a te stesso e alle tue riflessioni personali. In ambito affettivo, concediti con lei delle lunghe passeggiate e parlale dei tuoi stati d’animo e dei tuoi desideri.

Acquario In questo fine settimana vorrai apparire diverso da quello che sei in realtà, ma dovrai fare attenzione perché potresti perderti delle opportunità valide ed interessanti, anche relative al tuo ambito lavorativo. In ambito affettivo, i tuoi interessi non coincideranno con quelli della partner.

Pesci In questo fine settimana, secondo gli Astri la fase è propizia per organizzare una gita piacevole o un breve viaggio. In ambito lavorativo, un ciclo finisce e ne inizia uno nuovo. In amore, dovrai dare sostegno alle debolezze della tua partner o delle persone care.