“NON VEDO, NON SENTO, NON PARLO” fa tappa a Salerno, giovedì 21 ottobre

È prevista per giovedì 21 ottobre 2021 alle ore 10:00 la prossima tappa di presentazione del progetto regionale “Non vedo, non sento, non parlo”, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, e promosso dalla cooperativa sociale La Goccia di Avellino in qualità di soggetto capofila, nel bando Ricucire i Sogni – Iniziativa a favore dei minori vittime di maltrattamento.

Nella sala Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino a Salerno si terrà la conferenza stampa organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale Tarita di Sant’Egidio del M. Albino (SA) e dalla cooperativa sociale Il Sollievo di Angri (SA), partner locali del progetto che coinvolge tutte le province campane, attraverso un vasto partenariato composto anche dalle cooperative sociali La Piccola Perla di Apice (BN), La Libellula di Sant’Antimo (NA) e Uomo di Trentola Ducenta (CE); dagli Ambiti Sociali A04 – comune capofila Avellino, A02 – comune capofila Mercogliano, S01 – comune capofila Nocera Inferiore; dagli Istituti Comprensivi “Aurigemma” di Monteforte Irpino (AV), di Mercogliano (AV), “Vassalluzzo” di Roccapiemonte (SA), I e V I.C. Nocera Inferiore (SA), “R. Cammisa” e “Giovanni XXIII” di Sant’Antimo (NA), e l’IPSEOA “Manlio Rossi-Doria” di Avellino. E con la supervisione dell’Istituto Italiano di Valutazione di Milano, in qualità di partner valutatore, e Save the Children Italia Onlus come Child safeguarding expert.

Il progetto, che ha l’obiettivo di fornire risposte e interventi completi ai minori vittime di abusi e maltrattamenti, promuovendo una rete integrata con i vari soggetti operanti nel settore, sarà presentato da:

Orlando Morra, Sociologo e Referente della Cooperativa Sociale il Sollievo – Angri (Sa)

Laura D’Aniello, Psicoterapeuta Sistemico- Relazionale, Psicodiagnosta, Terapeuta EMDR

Interverranno inoltre:

Giuseppe Scialla, Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Campania

Antonio Pagano, Pediatra ASL Napoli 3 Sud- C.I.Pe Vicepresidente Nazionale e Segretario Regionale Campania

Giuliana Postiglione, Vicequestore della Polizia di Stato – Dirigente Commissariato Distaccato di Sarno

Rosetta Cappelluccio, Psicoterapeuta Cognitivo – Comportamentale e Traumatologa – Docente e Supervisore Istituto A.T Beck Roma Caserta

Rosamaria Zampetti, Dirigente Responsabile UOSD. Promozione della Salute

Luigi D’Alessio, Psicopedagogista Referente U.O.S.D. Promozione della Salute Progetto Ben…Essere in Amore Prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili

Anna De Simone, Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “Vassalluzzo” Roccapiemonte (Sa)

Per i saluti istituzionali:

Michele Strianese, Presidente della Provincia di Salerno

Carmine Pagano, Sindaco del Comune di Roccapiemonte (Sa)

Maria D’Aniello, Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili – Comune di Angri (Sa)

Modera Sabina Lancio, Giornalista e Responsabile Comunicazione Progetto.

La conferenza si terrà in presenza, nel rispetto delle norme anti Covid e muniti di green pass, e in diretta online, sulla pagina Facebook “Nonvedononsentononparlo2021” https://www.facebook.com/nvnsnp2021/

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org.