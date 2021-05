San Martino Valle Caudina, nei guai 18enne accusato di ricettazione

I Carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina hanno denunciato un 18enne incensurato, ritenuto responsabile di ricettazione. L’operazione è scattata a corollario di un’attività investigativa tesa al contrasto dell’annoso fenomeno dei furti di auto. Già da qualche tempo i Carabinieri avevano intuito che in quel bosco, poco distante dall’abitazione del soggetto, si svolgessero delle attività sospette, motivo per il quale l’avevano posto sotto più attenta osservazione. Ieri pomeriggio i Carabinieri sono intervenuti in quel fondo e hanno sorpreso il giovane mentre smontava il motore da una Fiat Panda, risultata rubata lo scorso mese di marzo nella limitrofa provincia di Benevento .La perquisizione dell’area ha permesso agli operanti di rinvenire e sequestrare numerose parti meccaniche e di carrozzeria anche di altri modelli d’auto. Alla luce delle evidenze, a carico del 18enne è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino anche per il reato di inquinamento ambientale. Sono tuttora in corso accertamenti da parte dei Carabinieri, finalizzati ad appurare la responsabilità del predetto anche in eventuali ulteriori analoghi fatti e a risalire all’identità di possibili complici.