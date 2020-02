Previsioni oroscopo Paolo Fox, giovedì 20 febbraio 2020: Amore, Salute e lavoro

Oroscopo Paolo Fox giovedì 20 febbraio 2020. Tutti i segni zodiacali hanno le loro caratteristiche e tratti che ci dicono molto sulla personalità di ognuno. Ora non sarebbe interessante se iniziassi la tua giornata sapendo già cosa potrebbe accadere? Quindi, cercate il vostro segno e scoprire se la giornata vi sorriderà. Ricordate tuttavia che i soli protagonisti delle vostre vite siete solo voi. L’oroscopo deve solo darvi una spinta a fare meglio, non deve sicuramente condizionarvi la giornata.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): Evitare luoghi affollati e traffico intenso oggi. Gli studenti che hanno un momento difficile con lo studio sono suscettibili e particolarmente sensibili alle arrabbiature. Non offendere o ferire nessuno, anche se ti senti stressato, potresti metterti in cattiva luce. Una nuova apertura offre molte opportunità per coloro che cercano lavoro. Un buon equilibrio tra esercizio fisico e dieta vi aiuterà a fare il pieno di energia. Attenzione alla gestione del denaro. Cerca di essere meno irruente con il partner o finisci per litigarci.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Oggi si può avvertire debolezza fisica e stanchezza mentale. Alcuni problemi di salute possono ripresentarsi nel giro di qualche ora, cerca di non esporti troppo al freddo. Potresti non essere in grado di godere pienamente i frutti del tuo lavoro. Qualche tensione in ufficio rischia di mandare all’aria un progetto importante, mantieni la calma. Provate a trascorrere qualche ora serena con il vostro partner, confidatevi se ne sentite il bisogno.

Gemelli (21 maggio- 21 giugno): Sul fronte universitario è arrivato il momento di rialzare la testa ed evitare di autocommiserarsi. Cercate di guardare il futuro con una prospettiva diversa ed impegnatevi al massimo per raggiungere i vostri obbiettivi. Se sei lavoratore tieni d’occhio qualche collega troppo invadente, rischia di farti perdere le staffe. In amore andate alla grande, bene le coppie consolidate. Per i single sarebbe il caso di proporsi se vi piace qualcuno.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Una persona di famiglia sarà determinante per molti di voi in questa giornata. Magari sarà il colpo fortunato che attendevate da troppo tempo e chissà se quel progetto in cui avete investito tanto andrà a concretizzarsi. Oggi trascorrere più tempo in famiglia, vi farà bene. Cercate di contenere le finanze in previsione futura, evitate di spendere denaro per oggetti inutili.

Leone (23 luglio – 23 agosto): oggi avrete bisogno di soddisfare i capricci e le fantasie di un familiare, forse un genitore troppo insistente, cercate di accontentarlo senza stressarvi troppo. La Luna è positiva e vi aspetta una giornata allegra, ma dovete fare lo sforzo di tenere lontano le negatività, persone incluse. L’amore procede molto bene, tuttavia sarebbe il caso di essere più aperti nei confronti del partner, se avete un problema confidatevi con lui/lei piuttosto che farlo con gli amici.

Vergine (24 agosto – 23 settembre): Un buon inizio giornata vi terrà legato alle vostre passioni. Ancor meglio se la passione da anche parte del vostro lavoro. Vi piace rischiare ed infatti siete in attesa di conferme per quanto riguarda un progetto impegnativo sul lavoro, non abbiate timore, avete avuto coraggio ed è l’aspetto migliore. Anche un eventuale rifiuto vi aiuterà a crescere e credere in voi stessi. L’amore non va benissimo, siete troppo assente ed il partner di sente trascurato. Fate di più. I single devono scegliere cosa vogliono, avventura? Storia impegnativa? Ma non attendere troppo o rischiare di perdere entrambe le opportunità.

Bilancia (24 settembre – 23 ottobre): il lavoro vi soddisfa, l’amore procede bene e la salute vi sorride. Insomma state vivendo in periodo molto piacevole, dovete solo limitarvi a tenere lontano da voi le negatività. Le stelle sono in posizione ideale per proporre nuove idee sia nello studio che in chiave lavorativa. Al momento siete piuttosto sereni, attenzione solo alle finanze.

Scorpione (24 ottobre – 22 novembre): coloro i quali sono annoiati dalla routine quotidiana devono distrarsi in maniera intelligente. Evitate di passare il vostro tempo libero su smartphone o social network, piuttosto uscite, andate per musei, godetevi un buon caffè leggendo un buon libro, insomma provate a riorganizzare diversamente la vostra giornata. Non attendere che lo stress vi divori lentamente.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): periodo interessante per un segno che vive tra alti e bassi, tuttavia senza grosse sorprese sia negative che positive. Attenzione solo a qualche problema che arriva dal passato e che necessita di essere risolto il prima possibile. Primi giorni di marzo decisivo per alcuni progetti messi in cantiere nei mesi scorsi. Giove è nel vostro segno, questo si traduce in un momento decisamente favorevole, dovrete essere bravi voi a cogliere le giuste opportunità. L’amore viaggia piacevole.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio): Va male? No! Va bene? Nemmeno. Si tratta di uno di quei periodi indecifrabili, si alternano belle notizie a spiacevoli episodi. Nel lavoro va bene, ecco che l’amore scricchiola o viceversa. Qualsiasi cosa fate sembra essere rallentata, seppur alla fine riuscite a portarla a termine. Siete infastiditi, spesso nervosi e agitati e questa situazione può complicare qualche rapporto. Tenete duro con l’inizio della primavere andrà meglio.

Acquario (22 gennaio – 19 febbraio): Con marzo tornerà una ventata di sereno, il periodo negativo di gennaio-febbraio sembra essere passato, o quantomeno lo nascondete bene. L’insicurezza di un futuro, la certezza di un lavoro e la mancanza di una relazione stabile non tendono ad aiutarvi. Se è vero che siete un segno che generalmente ama essere single, ci sono dei momenti, come quello appena trascorso, dove l’appoggio di una persona intima sarebbe di vitale importanza. Giornate tranquille e serene per i nati sotto questo segno. Non forzate più il destino, cercate di vivere giorno dopo giorno credendo in voi stessi e nelle vostre potenzialità, prima o poi la luce si accende per tutti.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Tempo di pensieri per i nati sotto il segno fantasioso della vergine. Febbraio non è stato un brutto mese, piuttosto molto blando, quasi di riposo mentale e fisico. Marzo vi darà l’opportunità di compiere delle scelte, facili o difficili dipende molto da voi. L’importante p trovare il coraggio di compierle. L’amore è solido per le coppie di lunga data, può scricchiolare se un sentimento è nato da poco.