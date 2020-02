Previsioni oroscopo Paolo Fox oggi sabato 22 febbraio 2020: Amore, Salute e lavoro

Oroscopo oggi, da sabato 22 febbraio 2020. La primavera ormai bussa alla porta, non ci resta che aprire. Il freddo anomalo invernale ha iniziato a lasciare spazio a calde e piacevoli giornate, come reagiranno i nostri segni zodiacali?

Leggere l’oroscopo della settimana resta uno dei piaceri più amati dagli italiani. Poco importa se ci crediamo oppure no, quando becchiamo Paolo Fox in televisione o in radio lo ascoltiamo volentieri. E’ la nostra natura. Ma ricordate, come dice sempre lo stesso Paolo Fox, non credete agli oroscopi, verificateli!

Previsioni oroscopo del giorno, da lunedì a domenica.

Cancro: Alti e bassi per i nati sotto questo segno che ormai si trascinano un peso da troppi mesi. Avete necessariamente bisogno di reagire e dare una svola alla vostra vita. Date tanto per gli altri, ma il vostro carattere troppo chiuso spesso vi impedisce di accettare il bene che vi viene offerto da chi ci tiene a voi. La settimana finisce così come è iniziata, con tanta tensione che non riuscite ad incanalare nella giusta direzione. Nel weekend la situazione vedrà un miglioramento per molte di voi. Non vi aspettate miracoli. Il percorso per un completo miglioramento è ancora lungo. Abbiate fiducia e credeteci.

Pesci: Le prime tre settimane di febbraio sono state di recupero dopo un gennaio opaco. Iniziate a guardare al futuro con maggiore ottimismo. La settimana è iniziata in maniera piacevole. Nuovi incontri sia in amore che nel lavoro vi solleveranno il morale. Tra mercoledì e venerdì sono giunte buone proposte, ma attenzione a non fidarvi troppo, valutatele con attenzione. Siete un segno sensibile, attenzione a chi cerca di approfittarsene. Nel fine settimana lasciate spazio alla fantasia e concedetevi momenti teneri con il vostro partner. Magari qualcuna di voi potrebbe pensare di affrontare una dieta per smaltire qualche chilo in eccesso.

Acquario: La settimana iniziata con forti tensione ha creato contrasti in famiglia almeno fino a mercoledì. Preparatevi a giornate di pessimo umore in questo fine settimana. Tante cose non quadrano nella vostra vita, nonostante avete concluso un estate molto positiva. Nelle ultime settimane state avendo segnali di fragilità emotiva. Siete stressate e avete la convinzione che il partner proprio non vi comprenda.

Bilancia: Sono arrivati i pianeti dissonanti che vi stavano marcando stretti da qualche giorno. Cosa accade? Bhe, nulla di grave, qualcuno perderà qualche colpo in chiave serenità. Altri avranno dei contrasti in amore, ma in realtà nulla di preoccupante. Amate essere equilibrati anche nei momenti di difficoltà. Questo aspetto vi rende un segno molto amabile e rispettato. Il lavoro andrà bene sopratutto per le giovani donne che a partire da giovedì potrebbero ricevere la tanto attesa telefonata. Nel fine settimana qualcuno o qualcosa proverà a destabilizzarvi. Non lasciatevi trovare impreparate. Verificate amori nati in estate.

Gemelli: che bel segno che siete in queste settimane, solare e positivo. Il momento è piacevole e continuerà per l’intera settimana. Nonostante la primavera tenda a rendere tutti i segni un tantino più “rilassati”, voi continuate ad essere pienamente in clima invernale. Amate le sfide ed in questa settimana saranno tutte vincenti. Attenzione solo a Marte che in opposizione tenderà ad ostacolarvi. Mettetevi comodi e siate i protagonisti della vostra vita. Il fine settimana sarà ideale per nuovi incontri. Controllate l’alimentazione. Un buon programma fitness potrebbe essere l’ideale.

OROSCOPO di sabato e domenica febbraio 2020.

Scorpione: La settimana è iniziata confusa. Da alcune settimane state avendo dei comportamenti piuttosto anomali. Cosa sta accadendo di preciso? Dovete scoprirlo prima di compromettere rapporti importanti. Sappiamo benissimo che siete un segno che non le manda a dire, ed è facile che quando siete in tensione rischiate di combinare casini. L’amore è in una fase di stallo che potrebbe sbloccarsi nel fine settimana. Il partner necessita di risposte concrete. Assumetevi le vostre responsabilità se i sentimenti sono cambiati.

Capricorno: la settimana è iniziata con la solidità che vi contraddistingue. Siete il segno più forte dello zodiaco. Affidabile come pochi. Tuttavia non siete perfetti, soprattutto in amore avete molte difficoltà nell’esprimere passione. Oggi possibile chiusura di un contratto lavorativo se siete imprenditori. Novità lavorative anche per i giovani. Il fine settimana si aprono opportunità di conquista per le single. Lasciatevi andare in amore, il partner ha bisogno di sentirsi amato, la sola sicurezza che trasmettete non è sempre abbastanza.

Toro: Siete spinte da tanti pianeti favorevoli, anche se Marte tenta di rallentarvi. L’amore va rafforzandosi dopo alcune settimane di disagio. Imparate a fidarvi del vostro partner. Se alcune di voi continuano ad avere dubbi forse è arrivato al capolinea. L’amore si basa sulla fiducia, se viene a mancare, bhe, che amore è? Proposte di lavoro concrete non stanno arrivando, ma non dovete mollare. Siete delle persone talentuose, prima o poi emergerete. Gestite meglio le finanze.

Vergine: l’ambizione è il fulcro della vostra vita, non amate arrivare seconde. Marte in buono aspetto guida altri pianeti che vi spingono a dare il massimo in tutti i settori chiave della vita. Siete delle donne potenti e affidabili, sul lavoro difficilmente deludete il datore di lavoro. Tra oggi e domani attenzione a qualche problema familiare. Gestitelo in maniera oculata. Non esagerate con le parole o rischiate di offendere qualcuno a cui volete bene. Fidatevi solo delle persone giuste. Essere sicuri di se stessi è positivo, ma non bisogna mai sottovalutare nessuno.

Oroscopo di Paolo Fox fine febbraio.

Ariete: una settimana iniziata tesa si concluderà in maniera positiva. Siete sicuri di voi stesse. Siete un segno solido, avete chiaro gli obbiettivi da portare a termine e lo farete qualsiasi ostacolo si presenti. Bene il recupero di energie a partire da oggi. Qualche tensione ancora si trascina in amore ma le crisi sembrano essere passate. Cercate di non spingervi troppo oltre, il fisico potrebbe risentirne. Alcuni pianeti ostili tenteranno di mettervi in contrasto con qualche persona cara. Cercate di controllarvi in caso di discussioni. Il fine settimana sarebbe il caso di dedicarlo a se stesse.

Leone: Giove è nel vostro segno e vi garantisce forza e fiducia. Dopo il transito di Venere sono arrivate tante novità in amore. Siete stati bravi a coglierle?. Il lavoro da oggi vi sta dando grandi soddisfazioni, continuate a dare il massimo e a dimostrare il vostro valore. Ci saranno parecchie opportunità per nuove conoscenze. Il momento favorevole vi aiuta ad essere più attivi anche sul lavoro ed i colleghi lo apprezzano. Da mercoledì potreste chiudere un contratto importante. Per le studentesse è il momento di partire bene e non farsi trovare impreparate.

Sagittario: si torna sulla cresta dell’onda per i nati sotto questo segno. Avete la capacità di stare al centro dell’attenzione senza però rubare la scena a nessuno. Siete un segno amichevole è questo fa molo piacere a tutti. Garantite massima fiducia e rispetto. Continuate ad essere tra i segni più positivi e sia l’amore che il lavoro vi stanno dando belle soddisfazioni. Attenzione ad un cambio umorale a partire da venerdì. Il fine settimana potrebbe essere l’occasione giusta per chiarire una discussione con il partner.