Perché il gioco d’azzardo non è nella Legge di Bilancio per il 2022

Si può senz’altro dire che gli ultimi anni siano stati pervasi da profondi cambiamenti per le aziende che si sono dovute adattare ad una digitalizzazione sempre crescente, ciò ha valore sicuramente anche per il gioco d’azzardo. Sembrerebbe però che nonostante la notevole attività registrata dal settore, il Parlamento non abbia adottato modifiche relative al gioco nella Legge di Bilancio per questo 2022.

Probabili conflitti per il settore nel 2022

È molto probabile che priva di emendamenti, la Legge di Bilancio del 2022 segni così un altro anno conflittuale tra gli operatori e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM). Sono stati mesi di incertezza normativa, solo lo scorso novembre il TAR di Roma si era espresso a favore dei possessori di licenza, consentendo a circa 30 operatori di prorogare la loro concessione fino a dicembre 2022.

Se in un primo momento ciò appare come un segno positivo, non si possono non considerare anche le mancate modifiche di settore da parte del Senato incaricato di redigere la Legge di Bilancio del Governo.

La delega proposta da Freni

Il Sottosegretario al Tesoro dell’Economia Federico Freni ha affermato che vi è ancora la possibilità di porre le dovute attenzioni al settore, questo mediante un disegno di delega adottato con lo scopo finale di riorganizzare il gioco. Nel momento in cui la sua proposta trovasse accoglimento, l’approvazione potrebbe arrivare già entro la fine di gennaio 2022.

L’operazione risulterebbe ulteriormente necessaria a causa anche della scadenza imminente delle 11 concessionarie di macchine da gioco per slot e VLT. Tale scadenza sarà susseguita dal termine utile alle tutele di Cura Italia per le attività al dettaglio e quindi del relativo fine delle concessioni dei negozi di scommesse a partire dalla fine di giugno 2022.

Un cambiamento più profondo è necessario

Nonostante la delega possa essere ben vista, lo stesso Freni ha affermato che essa non può essere considerata come una risoluzione definitiva. Un regolamento stabile ed omogeneo risulta necessario.

Il tentativo di Freni di aprire spazio ad una discussione risolutiva è in atto proprio in questi giorni. Nonostante l’attenzione sembrerebbe essere riposta ad una burocratizzazione del virus sempre maggiore, ci auguriamo che un’azione per il settore gioco venga attuata ancora prima che l’introduzione della delega arrivi al parlamento.