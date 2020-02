Oroscopo di Paolo Fox, sabato 29 febbraio 2020: previsioni weekend

Oroscopo di Paolo Fox per oggi, sabato 29 febbraio 2020. Dalle frequenze di Radio LatteMiele sono tanti i consigli per questa ultima settimana d’estate. Amore, fortuna, lavoro e soprattutto la salute, Fox ci regala quotidianamente le sue previsioni. Come andrà la tua giornata? Siete curiosi di conoscere come sarà questo weekend?

Oroscopo del week-end. Segni in salute e più sereni grazie all’arrivo imminente della primavera.

Oroscopo Ariete.

Giornate interessanti per questo fine settimana, solo che sprecate troppo energia. Vi date troppo da fare per risolvere i problemi, anche e soprattutto degli altri. Ma voi ariete siete fatti così, vi piace essere i protagonisti anche della vita degli altri, e se mentre lo fate riuscite anche ad aiutare il prossimo ben venga.Tuttavia iniziate a pensare un pò più a voi stessi. Oggi e domani prendetevela di riposo.

Oroscopo Vergine.

Questa settimana è iniziata in maniera pesante per l’amore e per i sentimenti, qualcuno ha anche alzato la voce. Il fine settimana è buono per un recupero. I rapporti con i Sagittario e gli Scorpioni potrebbero essere conflittuali. Attenzione a terzi incomodi che potrebbero generare problemi.

Oroscopo Bilancia.

Fine settimana un tantino pensieroso, alcuni devono fare delle scelte importanti in amore, nel lavoro. Possibili cambiamenti radicali per alcuni nelle prossime settimane. Solo le storie vere resteranno in piedi nei prossimi 3-4 mesi. Non rilassatevi troppo, tenete sempre alta la guardia, chi vuole mettervi i bastoni tra le ruote è sempre dietro l’angolo.

Oroscopo Capricorno.

Fine settimana che nasce in modo strano, siete piuttosto tesi in questo momento. Magari il lavoro vi sta turbando in modo particolare. Non amate chi si vuole intromettere nella vostra vita. Non amate chi ha sempre qualcosa da consigliare anche senza averglielo chiesto. Questo dimostra che siete un segno forte ma quante volte avete rimpianto il non aver ascoltato un consiglio? Cercate di trovare una via di mezzo.

Oroscopo di oggi, sabato 29 febbraio 2020. Ecco gli altri segni.

Oroscopo Gemelli.

Luna positiva ma che non aiuta a risolvere grandi problemi. L’umore è forte ma restano alcune tensioni nel lavoro, famiglia amore. Risposte da alcuni progetti che tardano ad arrivare, questa condizione vi crea forte disagio. Attenzione alle sfide con una persona Cancro o Gemelli come voi.

Oroscopo Leone.

Vivete un fine settimane tranquillo ma interessante. Farvi notare è il vostro punto di arrivo, come tutti i segni di fuoco, spesso fate qualcosa in più, non solo per voi stessi ma anche per gli altri. Un modo per far sapere agli altri che siete forti. Giornate intriganti per i sentimenti, le storie che iniziano in questo periodo possono decollare entro aprile. Purtroppo non benissimo l’inizio del mese e dunque bisogna capire se il rapporto è recuperabile oppure no.

Oroscopo Paolo Fox Cancro su lattemiele.

Lieve calo fisico per oggi ma nel complesso sia il fine settimana che l’intero mese di ottobre sarà positivo. Se qualcuno vuole ostacolarvi voi fate finta di nulla. Se invece i problemi arrivano da una situazione di lavoro pesante allora dovete avere gli occhi spalancati e non mollare la presa.

Oroscopo Toro.

Questo fine settimana ci sarebbe anche una bella luna nel segno, tuttavia siete un po ansiosi per questioni di lavoro o di affari non andati bene. Siete molto energetici, giornate utili per riflettere e prendere decisioni anche in amore. Tra fine mese ed inizio marzo si apriranno nuove opportunità. Recuperate il prima possibile qualche contrasto in amore o in famiglia.

Oroscopo Pesci.

Concedetevi pure un giorno di riposo, avete bisogno di eliminare le tensioni e lo stress accumulato in amore. Siete sempre troppo disponibili con il partner, questo è un bene, ma alla lunga può essere stancante. In arrivo buone novità per fine settimana, per i single datevi da fare.

Oroscopo Scorpione.

In questo periodo sentite una forte attrazione per quei persone che sono forti a livello mentale. Avete bisogno di confronto e soprattutto di tanto amore per sanare le ferite degli ultimi tempi. Agosto non è stato molto positivo in amore. Cercate continue approvazione dagli altri. Riposatevi questo fine settimana e riorganizzatele idee.

Oroscopo Acquario.

Vivete un fine settimana tranquillo, non ci sono grandi eventi. Le storie nate ad agosto sembrano importanti. Attenzione solo al calo fisico, questi mesi sono stati molto impegnativi, le stesse vacanze estive sono state intense. Domenica potrebbero esserci delle discussioni, bloccatele sul nascere e pensate solo a rilassarvi.

Oroscopo Sagittario.

Questo fine settimana vi da la certezza di essere disponibili ad un cambiamento di vita profondo che partirà da novembre e durerà molti mesi. Avete una grande capacità di portare avanti le vostre idee, ve ne fregate del giudizio degli altri, conta solo la vostra vita. Se una storia d’amore non va, la chiudete subito senza pensarci troppo. A tal proposito proprio nei sentimenti ci sono dei contrasti, nulla di preoccupante soprattutto per le coppie solide.