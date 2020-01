Oroscopo di Paolo Fox, domenica 5 gennaio 2020: previsioni tutti i segni

Consigli oroscopo di Paolo Fox domenica 5 gennaio 2020 non possono mancare. Vediamo l’astrologo più amato d’Italia cosa ha previsto sulle frequenze di LatteMiele per questo venerdì che anticipa la prima settimana del nuovo anno.

Gemelli, Venere è in ottimo aspetto, questo weekend 4-5 gennaio 2020 apre le porte a giornate ricche di soddisfazioni. La primavera 2020 sarà il vostro apice. Attenzione però alla vostra lunaticità, cambiare opinione troppo spesso sule persone e questo può portarvi ad incrinare qualche amicizia

Ariete, alcuni di voi potrebbero avere dei problemi nella gestione di un lavoro o di una commissione, qualche contrasto con colleghi o il capo, ma tranquilli tutto risolvibile in pochi giorni. Ad altri potrebbe andare molto meglio, sempre sul piano lavorativo, sono in arrivo proposte importanti.

Toro, gli astri sono piuttosto positivi, riprendersi dalle feste non è mai semplice ma voi avete da sempre una spinta motivazionale che va oltre tutto e tutti. Tante buone notizie sono in arrivo, promozioni lavorative in vista e per gli studenti arriveranno i risultati sperati. Siete un segno molto aperto a nuove esperienze, se vi si prospetta un trasferimento, valutatelo positivamente.

Oroscopo Paolo Fox oggi sabato 4 gennaio 2020: amore, fortuna e lavoro.

Cancro, sei e sarai molto più disponibile e amichevole del solito, fa parte del tuo carattere, le feste tendono ad addolcirti. Molto bene anche l’amore in questo periodo, stai vivendo una condizione di romanticismo spinto. Ma attenzione alle scelte importante da fare, hai ancora diversi pianeti in opposizione. Leone, sei trascinato da una Venere che ancora ti sorride, almeno ancora per questo sabato 4 gennaio 2020, questo si traduce in una buona occasione per chiudere un affare importante o magari ancora meglio, potresti incontrare una persona che non vedi da troppo tempo ed avere il riavvicinamento che tanto desideri. Vergine le novità non mancheranno a partire da oggi, grazie a Mercurio e Giove in aspetto più che interessante. Da tempo sei alla ricerca di una svolta lavorativa, potrebbero essere giorni giusti. Mi raccomando devi essere bravo a cogliere l’occasione giusta. Non lasciarti trascinare dall’entusiasmo, valuta bene. L’amore è in crescita per le coppie già solide, più fatica per i giovani amori.





Bilancia, le feste hanno portato una ventata di serenità. Venere spinge per regalarti altre soddisfazioni sia sul piano lavorativo che sentimentale. Ma attenzione a non esagerare, cerca di fidarti solo delle persone giuste, qualcuno potrebbe approfittarsene.

Scorpione, giornate tese, lo sarà anche questa. Il Natale ha portato qualche contrasto in famiglia. Anche in amore e in amicizia ci sono stati forti momenti di tensione. Tuttavia non è il momento di perdere la calma. Cerca di essere riflessivo e se puoi metterci una pietra sopra dallo. Fai tu il primo passo e mostrati superiore. potrebbe averti imposto nei giorni scorsi qualcosa. Sagittario, il tuo maggior problema è che ti fidi troppo delle persone e alla fine ci rimani deluso. Non sempre chi ti circonda ha buone intenzioni nei tuoi riguardi, spesso sei facile preda di raggiri, cerca di aprire gli occhi. Devi essere cauto e circondarti solo di persone a cui interessi davvero o rischi di compromettere anche l’amore.

Capricorno, sei un segno molto forte, con Giove e Mercurio a farti da scudo, sei praticamente in una botte di ferro. L’anno è iniziato molto bene e può solo che migliorare, devi solo fare le scelte giuste, senza ascoltare troppo gli altri. Ragiona con la tua testa. L’amore procede molto bene, grazie al tuo carattere forte che piace molto al partner.





Acquario, sei una persona riflessiva e molto cauta, ma spesso troppo ingenua, tendi a fidarti troppo delle persone per poi prendere una bella cantonata. Tuttavia come ricordato da Paolo Fox nell’oroscopo del nuovo anno, la tua condizione andrà migliorando notevolmente. Hai necessariamente bisogno di emergere lavorativamente, altrimenti non riesci a mantenere una relazione stabile con il partner.

Pesci, Mercurio, Venere e Giove sono in aspetto positivo, questo si traduce in un buonissimo periodo. Può accadere di tutto, ed in senso positivo sia in amore che nel lavoro . Proprio il lavoro sarà il tuo punto forte con un progetto che sta per consolidarsi.