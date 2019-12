Oroscopo Paolo Fox del 20 dicembre 2020: Previsioni stelle per tutti i segni ad un passo dal Santo Natale e dalle giornate di festa. Tante novità per gli amanti delle previsioni astrologiche, ma come andranno veramente le cose? Troverò l’amore? Recupero in famiglia? Scopriamolo assieme.

OROSCOPO ARIETE – fine settimana che per molti potrebbe dimostrasi “rivelatore” in amore. Se ci sono delle dispute, delle tensioni usciranno fuori. Dovete capire quali sono davvero le persone che vi vogliono bene, quelle che possono davvero starvi vicino nei momenti delicati della vostra vita. Non tutte le coppie hanno vissuto delle crisi, anche se settembre è stato molto difficile. Chi ha questioni aperte con qualche ex deve necessariamente cercare di risolvere il problema.

OROSCOPO TORO – Per i nati sotto il segno del toro fine settimana che lascia intravedere un parziale recupero soprattutto in amore. Chi cerca invece nuove avventure dovrà darsi da fare. Questo è un periodo in cui chi sta affrontando una competizione, una prova può anche vincerla, il Toro è un segno forte. I sentimenti viaggiano molto lentamente, lo dicono sia Venere, che il tuo stesso atteggiamento, cercate in questo fine settimana di riscoprire un po di serenità, ne avete bisogno.

OROSCOPO GEMELLI – I nati sotto questo segno sono piuttosto sottotono, sono stanchi, sotto pressione. I gemelli sono fatti cosi, sono buoni, disponibili. Sempre pronti a preoccuparsi di tutto e di tutti. Sono delle persone vitali, libere. In questi giorni state dando il massimo in amore, potrebbe esserci una persona di riferimento che vi sta vicino. Nella seconda parte del mese proprio in amore potrebbe nascere qualche situazione importante, tuttavia è sempre bene valutare chi vi troverete di fronte.

OROSCOPO CANCRO – Questi giorni per i nati sotto il segno del Cancro fa riflettere. Da alcuni mesi state vivendo delle forti tensioni, molta pressione, forse troppa per chi, come voi non è abituato. Tuttavia già da questo fine settimana le cose potrebbero migliorare. Cercate di non fare le ore piccole, siate più attenti e curatevi maggiormente. Riposatevi, ne avete bisogno.

OROSCOPO LEONE – Non dovete sempre attendere eventi speciali, cercate sempre qualcosa che va oltre le aspettative. Bisogna guardare alla realtà e non vivere troppo di fantasia. Sabato e domenica si prevedono giornate interessanti, ogni chiusura porterà a grande aperture.I progetti nati da poco si concretizzeranno nei prossimi mesi. Nei rapporti sia sentimentali che personali se vedi che qualcosa non funziona taglia! Se ti rendi conto che non può funzionare continua per la tua strada.

PUBBLICITÀ



OROSCOPO VERGINE – I nati sotto questo segno sono sotto tensione, arriverà un calo fisico importante, un malessere generale. Nel fine settimana qualcuno di voi potrebbe partire, trasferirsi in altre città. Sul piano lavorativo si prevedono dei cambiamenti, alcuni di voi potrebbero ricevere delle proposte importanti. L’amore è in costante miglioramento.

OROSCOPO BILANCIA – I nati sotto questo segno stanno vivendo un buonissimo periodo. Tutti i pianeti si trovano in aspetto positivo. Ci saranno dei timidi contrasti questo fine settimana, magari qualche polemica, tuttavia la supererete molto pacatamente. Se ci sono stati problemi d’amore nel fine settimana tutto sarà passato. Sblocchi per chi deve acquistare casa o prova un cambiamento rivoluzionario nella propria vita. Nel fine settimana prendetevi un meritato riposo.

OROSCOPO SCORPIONE – Il momento del cambiamento è molto vicino, a breve i nati sotto questo segno si troveranno in una fase assolutamente positiva. Molti di voi hanno già assaporato una prima fase di rilancio. Si prospetta decisamente una seconda parte di estate positiva.Parlando al presente, le giornate saranno molto piene, energetiche. Se avete delle idee è il momento giusto per portarle avanti, le coppie solide possono pensare di convolare a nozze. I separati possono provare ad innamorarsi nuovamente, ma attenzione a non cercare l’impossibile altrimenti tornerete punto e a capo.

OROSCOPO SAGITTARIO – I nati sotto questo segno sono al momento presi da tante cose, ciò nonostante non si sentono stanchi. Il periodo è favorevole anche grazie al vostri carattere decisamente forte. Quando toccate il fondo avete la capacità di risollevarvi ed essere più forti di prima. In amore ci sarà un nuovo rilancio. Il fine settimana datevi da fare per cercare o ricevere conferme dal partner.

PUBBLICITÀ



OROSCOPO CAPRICORNO – Non è un buon momento per i nati sotto questo segno, alcuni di voi sono stati male a livello psicologico nei mesi estivi. Potreste avere problemi personali così come insoddisfazioni nel lavoro. Il momento è di forte disagio non riuscite a trovare la giusta strada per uscirne. Il fine settimana non sarà sicuramente dei migliori tuttavia giocate di contropiede ed in attesa di tempi migliore usatelo per riposarvi e ricaricare le pile. Rimanete fuori da qualsiasi tipo di discussione o contrasto con altre persone.

OROSCOPO ACQUARIO – I nati sotto questo segno devono iniziare un nuovo percorso di vita. Gli acquario sono un segno d’aria e prima o poi si annoiano,hanno necessariamente bisogno di fare altro. Oltretutto una fantastico Giove nel segno spinge proprio al cambiamento. Chi aspetta notizie lavorative entro fine mese avrete delle risposte. Gli acquario più giovani stanno pensando di andare all’estero. Nel complesso sarà un buon fine settimana.

OROSCOPO PESCI – I nati sotto questo segno continuano il periodo di recupero. Dopo l’opaco periodo primaverile anche la Luna porta nel segno tante cose positive. Dopo la crisi sono rimaste in piedi solo le storie veramente consolidate, quindi se state con la stessa persona probabilmente è la persona giusta. Lo stesso vale per il lavoro i progetti che avete messo in cantiere attendono solo il momento giusto per espandersi. Approfittate del fine settimana per stare a riposo.