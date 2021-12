La magia del Natale ad Avellino

Quando si pensa al Natale, il più delle volte ci vengono in mente la neve, le renne e quel simpatico signore panciuto che le direziona verso i camini delle case di tutti i bambini. I bambini non vedono l’ora di poter aprire i regali e gli adulti sono felici di vedere la gioia innocente nei loro occhi.

C’è da dire, però, che il Natale è davvero capace di infondere uno spirito particolare nel cuore e nell’anima di tutti quanti e anche gli adulti sono sempre più propensi ad apprezzare un lato eno-gastronomico e divertente degli eventi che precedono questo giorno dell’anno.

Le luminarie e i negozi con gli addobbi

Poter passeggiare in tutta serenità in mezzo a vie illuminate dalle decorazioni natalizie, guardando le vetrine e sognando il regalo tanto desiderato sotto l’albero è una di quelle attività delle quali non ci si stanca mai, soprattutto considerando il gran lavoro che è stato fatto ad Avellino.

L’inaugurazione c’è già stata e nelle vie principali, soprattutto sul Corso e in piazza libertà si respira un’aria di festa e il piacere di incontrare i propri cari, colleghi e amici per scambiarsi un sereno augurio di buon Natale è meraviglioso.

L’occasione perfetta per bere qualcosa di caldo in compagnia e scambiare due parole, facendo un piccolo bilancio dell’anno che si sta per concludere ed esprimere i buoni propositi per l’anno che verrà.

Il grande albero di Natale

Il simbolo per eccellenza di questa festa è senz’altro l’albero. Molto probabilmente a casa ci si è divertiti ad addobbarlo assieme a tutta la famiglia e ci sono bambini di tutte le età che restano letteralmente a bocca aperta, guardando dall’alto in basso l’imponente albero in piazza Libertà, sotto al quale potrebbero essere sistemati chissà quanti doni!

Probabilmente qualcuno avrà tratto spunto dalle decorazioni dell’albero cittadino, per replicare la stessa magia anche in casa propria, gustandosi una cioccolata calda tra una pallina da attaccare e l’altra, un piccolo spuntino o una partita tra amici a qualche gioco da tavola o alla slot lucky lady, per trascorrere una piacevole serata in compagnia di una fanciulla portafortuna!

E chi desidera vivere l’atmosfera natalizia a tutto tondo?

Se volete proprio immergervi nello spirito natalizio e sentirvi parte della magia, dovete per forza di cose fare un salto a Picarelli e visitare il villaggio di Babbo Natale. Il vostro bambino avrà la possibilità di poter fare una foto assieme a Babbo Natale e mantenere quindi vivo questo ricordo a lungo.

Inoltre, è previsto anche un interessante laboratorio creativo a tema che vi potrà guidare nella realizzazione di tante decorazioni originali che potrete facilmente riprodurre anche per la vostra abitazione.

Non solo il Babbo più famoso del mondo. Dato che la serie di eventi che si susseguiranno andrà avanti fino al 6 gennaio, per i bambini più temerari, ci sarà anche la visita della Befana, subito dopo una bella tombolata in compagnia.

Tutti gli spettacoli saranno completamente gratuiti e si svolgeranno all’aperto, in modo da poter garantire tutti gli standard di sicurezza necessari e poter semplicemente pensare a divertirsi e rilassarsi senza alcun tipo di pensiero!