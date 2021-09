Il dossier sui nuovi miliardari: un trend da analizzare

Solamente dodici mesi fa, ecco la statistica che non t’aspetti: ogni 17 ore, infatti, faceva la sua comparsa, un nuovo miliardario. In tanti si chiedono chi siano tutte queste persone e quale lavoro svolgano e il blog del casinò online di Betway ha deciso di provare a dare una risposta sensata un po’ a tutti questi interrogativi.

L’obiettivo della ricerca che ha trovato spazio sul ben noto blog L’insider, infatti, ha permesso di scoprire meglio qual è la reale misura di tutti questi patrimoni che si sono gonfiati all’inverosimile nel corso degli ultimi anni. E sono patrimoni che lasciano veramente a bocca aperta, come ad esempio quello di Jeff Bezos, che addirittura è maggiore rispetto al Prodotto Interno Lordo di ben 136 nazioni.

I nuovi miliardari e le caratteristiche in comune

Poco importa sviscerare e soffermarsi su quale sia la nazionalità di tutti questi imprenditori che hanno un patrimonio superiore a un miliardo, dal momento che l’aspetto senz’altro più curioso e che merita di essere approfondito riguarda proprio i protagonisti, ovvero chi sono queste persone e che cosa hanno in comune.

Sono numerosi gli studiosi che hanno portato a termine delle ricerche con il chiaro intento di cercare di delineare una serie di caratteristiche. Tra gli altri, ci ha provato anche Ricardo Geromel, meglio conosciuto come “cacciatore di miliardari”, che ha stilato un vero e proprio elenco di tali aspetti all’interno della sua ultima fatica letteraria, ovvero il libro intitolato “Miliardari: cosa hanno in comune oltre i nove zeri prima della virgola?”.

Tra le caratteristiche che queste persone che hanno avuto successo nel mondo degli affari condividono troviamo sicuramente il fatto di essere decisamente persistenti, oltre al fatto che hanno la capacità di fare notevole tesoro dei propri errori e di imparare molto da essi. Non solo, dal momento che la maggior parte delle persone che riescono ad avere un patrimonio che supera il miliardo, lo fa assumendosi un gran numero di rischi e, in modo particolare, lavorando a ritmi molto alti.

Fu il ben noto magazine americano a Forbes a realizzare un’indagine davvero molto interessante, che aveva ad oggetto le ore settimanali lavorate e notò come sei miliardari su dieci lavorano, di fatto, almeno 60 ore a settimana, se non di più. Giusto per fare qualche esempio illustre, Elon Musk, il capo di Tesla, lavora tra le 80 e le 100 ore a settimana.

La top 10 dei miliardari

Se nel 2020 solo ed esclusivamente Jeff Bezos deteneva un patrimonio superiore ai 100 miliardi di dollari, qualcosa nell’anno della pandemia è cambiato. Infatti, nel corso del 2021, ben 10 miliardari sono stati in grado di raggiungere e superare tale incredibile soglia.

Jeff Bezos, ad esempio, si mantiene saldamente in testa in questa particolare classifica, con ben 195 miliardi di dollari nel suo conto in banca, tallonato a pochi passi da Elon Musk: il 50enne a capo del marchio californiano Tesla ha un patrimonio che ha superato i 193 miliardi di dollari, operando nel medesimo campo della tecnologia.

Sul gradino più basso del podio troviamo un imprenditore francese, ovvero Bernard Arnault, che opera nel campo dei cosmetici e il cui patrimoni è salito addirittura fino ad assestarsi intorno ai 179 miliardi di dollari. Subito dietro troviamo un altro volto molto conosciuto nel settore della tecnologia, ovvero Bill Gates, con un patrimonio pari a 152 miliardi di dollari.

Devono ancora crescere sia Mark Zuckerberg che Larry Page: entrambi operano nel campo della tecnologia e hanno un patrimonio pari rispettivamente a 133 e 121 miliardi di dollari. Chiudono la top 10 Sergey Brin, imprenditore russo con un patrimonio da 117 miliardi, poi c’è il terzetto composto da Larry Ellison, Steve Ballmer e Warren Buffett, con un patrimonio rispettivamente da 103, 103 e 101 miliardi di dollari.