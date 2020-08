Guida ai giochi da casino online

L’ultima frontiera del mondo dei casinò è sicuramente online. Sempre più giocatori sono attratti dalla possibilità di divertirsi online: infatti, soprattutto nelle zone rurali del nostro Paese, le sale da gioco vere e proprie del tutto inesistenti.

In Italia, infatti, i casinò veri sono solo quattro: il Casinò di Venezia, il Casinò de la Vallée a Saint-Vincent, il Casinò di Campione e il Casinç di Sanremo.

Però, se prima gli appassionati delle scommesse dovevano accontentarsi delle slot disponibili nei bar (o spendere cifre consistenti per recarsi nelle quattro località nominate sopra), oggi Internet offre accesso illimitato ai giochi dal comfort del divano di casa propria.

Tra i giochi da casinò online più popolari ci sono senz’altro la roulette, il video poker, le slot ed il blackjack. La principale differenza tra giocare online e offline è che su internet puoi sperimentare con i soldi virtuali prima di iniziare a scommettere soldi veri.

Alcuni siti consentono di collegarsi in tempo reale con i tavoli da gioco offline presenti nei casinò italiani ed esteri. Altri permettono di interagire con gli altri giocatori, costituendo a tutti gli effetti una forma di social gaming.

Continua a leggere e scopri tutto sui giochi proposti dai casinò online.

La roulette online: regole e differenze con la ruota offline

Praticamente tutti i casinò online mettono a disposizione la roulette, uno tra i giochi più popolari, ai propri visitatori. In molti, c’è la possibilità di giocare in modalità multiplayer, coinvolgendo amici e familiari per divertirsi assieme, oppure partecipando insieme ad altri giocatori provenienti da tutta Italia.

Un messaggio sullo schermo avverte quando è possibile posizionare le chips virtuali sul tabellone, e quando “Les jeux sont faits, rien ne va plus”, cioè non è più possibile fare puntate. Quando si gioca in modalità multigiocatore, generalmente quando viene annunciato “les jeux sont faits”, non puoi più modificare la puntata selezionata in precedenza. In modalità giocatore singolo, invece, di solito viene richiesto di confermare la puntata e appare un bottone “Gira”, per girare la ruota.

In molti casinò, durante il gioco viene visualizzato un tabellone con i numeri vincenti più recenti, i ritardatari e altre informazioni sulle partite precedenti. Sebbene questi valori non possano aiutare a conseguire vincite con certezza, offrono informazioni utili e interessanti.

Il blackjack e le sue varianti

Ci sono diversi tipi di blackjack online: multiplayer, in modalità giocatore singolo e persino live, con un dealer in carne ed ossa. Le diverse versioni hanno un numero di mazzi diverso, generalmente a quattro a otto. Ogni variante, poi, prevede diverse restrizioni per il dealer e diversi tipi di puntata.

Nel blackjack live, il giocatore visualizza una trasmissione in streaming in tempo reale da un casinò vero. In questo modo, può interagire con un dealer in carne ed ossa proprio come se fosse seduto al tavolo verde. In molti casinò online, c’è un’interfaccia grafica che permette di fare la propria puntata senza parlare direttamente con il dealer.

Le carte usate per il blackjack live sono più grandi di quelle tradizionali, così il giocatore può vederle con chiarezza sullo schermo del proprio PC o smartphone.

Alcuni casinò offrono tavoli privati per i giocatori online mentre altri, per tutelare la privacy degli utenti, utilizzano un video streaming a senso unico: lo staff del casinò non è in grado di vedere il giocatore. In alcuni casi, c’è la possibilità di assistere a una partita e scommettere su altri giocatori.

In genere, il gioco live richiede puntate a soldi veri.

Le slot online, con tante funzioni in più rispetto a quelle offline

Rispetto alle classiche slot machine che si trovano nei bar, quelle online tendono ad avere molte più linee di pagamento e molte funzioni extra, come minigiochi e bonus che rendono il gioco più accattivante.

Le slot online offrono inoltre i simboli Wild e Scatter. I simboli Wild equivalgono al Jolly delle carte: possono formare una combinazione vincente con qualsiasi altro simbolo. Se perciò sui rulli compaiono due simboli uguali più un Wild, potresti aver centrato la combinazione vincente!

I simboli Scatter, invece, sbloccano minigiochi, bonus o giri gratis, in base alle regole della singola slot.