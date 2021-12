Dietrofront da Facebook: si agli annunci pubblicitari riguardanti le cripto valute.

Dopo un divieto durato diversi mesi Facebook, azienda che recentemente ha mostrato al mondo di essere all’interno della più imponente ristrutturazione della storia (infondo vogliono soltanto creare il metaverso), ha deciso di cambiare le sue politiche riguardanti le pubblicità relative a criptovalute e prodotti che utilizzano la blockchain in qualche modo, aprendo di fatto le porte ad un grandissimo numero di investitori ad entrare nel mercato.

Attenzione però, l’azienda ha soltanto ammorbidito le regole già esistenti non dando un vero e proprio via libera a tutto e tutti; perché lo scopriremo insieme nelle righe che seguono queste informazioni.

Cos’è cambiato tra Facebook e le cripto valute?

L’azienda con un comunicato ufficiale presente sulla piattaforma ha annunciato che, da Dicembre in poi, sarà più semplice per chiunque creare annunci pubblicitari riguardanti il mondo delle cripto valute, specie se chi vuole fare questo genere di annuncio dispone già delle licenze idonee riguardanti l’argomento.

A rendere più semplice la situazione è stato il numero delle licenze idonee riguardanti l’argomento che, con il comunicato, sono passate da 3 a ben 27.

Sul comunicato è possibile leggere che questo cambiamento è stato apportato perché, con il passare del tempo, il mondo delle cripto valute ha raggiunto un grado di maturità e stabilità tale da permettere anche ad aziende come Facebook di sperimentare un livello di regolazione tale da far diventare l’argomento popolare.

La compagnia, attraverso il riconoscimento di uno delle 27 licenze disponibili all’interno della sua policy, renderà possibile la creazione di campagna pubblicitarie a tema.

Questo genere di apertura avrà come risultato una maggiore semplicità di sponsorizzazione per un tema che, fino a questo momento, era stato reso ostico dalle politiche interne della compagnia.

Il mondo del gioco d’azzardo, ad esempio, prevede ancora regole molto stringenti per realizzare campagne pubblicitarie riguardanti l’argomento: dalle slot machine a casinò e siti di scommesse inglesi di qualità. Il pugno duro del regolamento permane ancora per le campagne pubblicitarie con per oggetti argomenti quali farmacie online, farmaci privi di prescrizione medica, servizi per il trattamento di dipendenze da droga e così via.

Come mai c’è stato questo cambiamento in Facebook?

Chiunque abbia seguito l’evoluzione dell’azienda americana durante il corso degli ultimi mesi avrà sicuramente una risposta alla domanda in calce.

Adesso su Facebook sarà possibile sponsorizzare siti che trattano il mondo delle cripto valute e della blockchain, senza dimenticare determinate tipologie di Wallet e gli NFT.

Se l’azienda si è aperta ultimamente è soltanto grazie ad una combinazione di elementi: il sopracitato metaverso e l’esplosione dell’NFT come strumento per la gestione di proprietà dell’arte digitale.

Nel metaverso, come detto da Zuckerberg, ci sarà un’intera economia che girerà intorno ai contenuti che vengono creati dagli utenti ed i rapporti di proprietà di questi contenuti funzioneranno proprio attraverso la blockchain.

Meta stessa (il nuovo nome del conglomerato dietro Facebook, Instagram e Whatsapp), sta finalmente lanciando sul mercato prodotti come Diem (criptovaluta) o Novi (Wallet) quindi non aveva più senso possedere regole tanto stringenti per prodotti realizzati in-house.

L’apertura di Facebook al settore non rappresenta soltanto una grande possibilità per il social network, in fase calante da diverso tempo (soprattutto a causa degli innumerevoli scandali di cui si è reso protagonista), ma è l’apertura ad un immenso bacino di utenza per tutta una serie di aziende, figure ed investitori che prima dovevano fare i salti mortali per raggiungere pubblici così ampi.

Meta, infatti, può contare su oltre 2 miliardi di utenti attivi sparsi principalmente sulla coppia di piattaforme che hanno modificato il volto dei social network dalla creazione ad oggi: Facebook e Instagram.