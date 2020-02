Coronavirus, primi contagi in Italia: 14 casi in Lombardia, 2 in Veneto.

Torna la paura per il coronavirus anche in Italia, secondo le ultime notizie si sarebbero aggravate le condizioni del 38enne di Codogno, in provincia di Lodi, risultato positivo ai test del coronavirus eseguito nella serata di giovedì 20 febbraio. Nel frattempo i contagiati nelle ultime ore sono saliti a 16, quattordici in provincia di Lodi e due nel padovano. Tra i contagiati, tutti legati in qualche maniera al 38enne di Codogno, anche cinque operatori sanitari.

L’uomo che ricordiamo non essere mai stato in Cina, lo scorso fine gennaio ha tuttavia cenato assieme ad alcuni amici tornati dal paese asiatico. Al momento l’istituto superiore di sanità sta effettuando le controanalisi per avere un quadro più accurato della situazione. Il 38enne nel corso delle ultime ore ha subito un notevole peggioramento delle condizioni, ed è stato ricoverato in prognosi riservata a seguito di grave insufficienza respiratoria.

Anche la moglie, incinta di 8 mesi, sarebbe stata contagiata dal coronavirus, così come altre 12 persone, che hanno avuto contatti diretti con il 38enne. Al momento sono tutti ricoverati all‘ospedale Sacco di Milano, in attesa di ulteriori conferme e controlli clinici. Circa 250 persone inoltre, inclusi Medici, infemieri e familiari del paziente sono stati trasportati in quarantena precauzionale in attesa di verifiche più accurate. Altri due casi sarebbero inoltre confermati in provincia di Padova, ed anche in questo caso i due contagiati potrebbero appartenere allo stesso focolaio principale.

Sono saliti a 14 i casi di positività al coronavirus in Lombardia, a oggi abbiamo un numero cospicuo di persone su cui stiamo intervenendo, a oggi circa 250 persone sono in isolamento e a cui faremo il tampone”, dice l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera

«Le persone che sono state in contatto con il paziente contagiato non si devono presentare in ospedale, ma devono stare in quarantena a casa per 14 giorni», spiega il direttore generale dell’Ospedale di Codogno. Il direttore sanitario Vincenzo Filippini, ha comunicato inoltre che il coronavirus ha avuto un impatto molto violento sul paziente 38enne, considerando soprattutto che fosse in ottima salute prima della febbre.

Al momento, la priorità degli specialisti è capire come il 38enne sia stato contagiato dal virus. Nonostante l’ipotesi della cena con gli amici arrivati dalla Cina potrebbe risultare la risposta più logica, non è detto che sia quella corretta, anche perché sarebbero trascorsi più di 15 giorni di incubazione del virus. Gli amici in questione, che al momento non presentano sintomi influenzali, sarebbero già stati individuati e trasferiti in isolamento in attesa dei risultati.

A comunicare la notizia, durante la notte, l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera, che ha convocato una conferenza stampa a Palazzo Lombardia alle 12,30 per fare il punto della situazione. Sui social intanto è scoppiato il panico misto a rabbia, migliaia sono i commenti di persone terrorizzate dal coronavirus che non riescono a spiegarsi come mai i controlli siano falliti. In molti infatti si chiedono come mai persone arrivate dalla Cina durante l’emergenza Coronavirus non siano state monitorate e trasferite in quarantena come da protocollo stabilito dalla sicurezza nazionale.