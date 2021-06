Casino online, poker e scommesse: l’evoluzione del gioco che genera miliardi di euro

Il gioco d’azzardo in Italia è diventato a tutti gli effetti una fonte di reddito cumulativo. Si stima infatti che gli introiti derivanti dall’online gamblig, generino un profitto annuale che si aggira attorno al 4% del Pil Nazionale. Un macchina generatrice di denaro che non è stata intaccata neppure da quasi due anni di violenta pandemia causata dal Covid-19. Mentre gli altri settori sono crollati a causa del coronavirus, il Gambling online ha continuato a macinare record di introiti.

Con le nuove tassazioni varate dal trascorso governo gialloverde inoltre, i citati dati andranno ad aumentare nei prossimi anni. La febbre del gioco (legale) muove oltre 100 miliardi di euro ogni anno. Il settore più redditizio è quello delle scommesse sportive, seguito dai casino online, dai gratta e vinci (lotto in generale) ed il poker online (in ripresa). Si stima come ogni italiano in media investa circa 500 euro all’anno nel gioco d’azzardo online.

Il boom del gioco d’azzardo.

Gli Italiani in realtà sono sempre stati un popolo legato al gioco d’azzardo. Ed è proprio nel bel paese che agli inizi del 500 nasce la prima forma, seppur acerba, del gioco del lotto. Una passione che ci trasciniamo da secoli, e ancora oggi in costante crescita. Nel 1995 ad esempio, gli Italiani hanno giocato circa 15 miliardi di euro, a distanza di 25 anni, ovvero nel 2021, le previsioni parlano di una raccolta decuplicata, arrivando a toccare i 150 miliardi di euro. Insomma, la speranza illusoria di una vincita milionaria, capace di cambiare la vita è diventata una costante comune per milioni di italiani.

Casino e scommesse, il successo grazie al Mobile.

Ad oggi non esiste un settore d’investimento che abbia avuto la stessa crescita del gioco d’azzardo online in così pochi anni. Senza dubbio tale successo va attribuito alla parallela crescita del settore mobile. Difatti, con la diffusione su larga scala di Smartphone e Tablet e la conseguente evoluzione delle connessioni dati, milioni di utenti si sono ritrovati con la possibilità di giocare in qualunque momento e soprattutto in qualunque posto, creando a tutti gli effetti un enorme mercato del Gambling online, superiore perfino a quello desktop.

Decine sono stati i siti di scommesse, poker e Casino online ad aver fiutato l’affare, sviluppando accattivanti piattaforme dedicate esclusivamente ai dispositivi mobili. Oggi infatti sono sufficienti pochi click per poter provare il brivido del Casino come se si stesse giocando in una sala vera. Al Casino online infatti, è possibile giocare a slot machine come Lucky Lady’s Charm 6, puntare al Black Jack o tentare la fortuna con la più classica delle roulette, ma non necessariamente è possibile farlo giocando con soldi veri, si può anche solo divertirsi giocando in modalità denaro virtuale.

Insomma, il mondo del gambling online ormai è un mercato in rapida espansione, accessibile in mobilità e a portata di dito. Bastano infatti una semplice carta prepagata, uno smartphone, una connessione ad internet da poche decine di euro, ed in pochi click è possibile giocare al Black Jack, alla roulette, partecipare a tornei di poker, giocare al SuperEnalotto o piazzare scommesse su qualsiasi evento sportivo nel mondo.

Giocare in maniera responsabile.

Dunque i giochi d’azzardo online sono ormai un fiume in piena difficile da arginare (anche perchè sono legali), è sufficiente aver compiuto 18 anni per poter accedere alle infinite possibilità offerte dal gambling online. Tuttavia, come in ogni aspetto della vita, anche questo settore offre un pesante riscontro negativo. Il rischio di ammalarsi di gioco compulsivo infatti, è molto elevato. Sono migliaia gli Italiani che in maniera frustrante trascorrono intere giornate a giocare i risparmi di una vita “comodamente” seduti sul divano di casa. Problema questo, piuttosto difficile da contrastare.

Il solo consiglio che possiamo dare è quello di giocare in maniera responsabile, porsi dei limiti mensili da non oltrepassare. Ad esempio, una persona che lavora e guadagna sui mille euro al mese (sempre dando priorità alle esigenze primarie), può investire un budget massimo di 50 euro per la propria passione. In caso di vincita può continuare a giocare con il bankroll costruito in precedenza. Se le cose andassero male, attendere il mese successivo per un nuovo minimo investimento. Insomma, un vizio nella vita può essere concesso, l’importante è che non ve la rovini.