“Cashback”, codici sconto e promozioni esclusive: come risparmiare online

Online si possono davvero fare acquisti ed esperienze convenienti se si cerca con attenzione: la dimensione digitale delle attività e delle piattaforme consente infatti di accedere a nuovi tipi di bonus, vantaggi e sconti, un tempo destinati solamente agli acquisti effettuati dal vivo e oggi ben più semplici da trovare, navigando tra siti web ufficiali e aggregatori di offerte. Non ci sono più infatti solamente i “classici” sconti e saldi stagionali, ma anche nuove modalità per ottenere vantaggi e risparmiare, come i siti dedicati al “cashback” e quelli che offrono bonus destinati unicamente ai servizi online.

Quali sono i settori che ospitano le migliori offerte per i portali online?

Quando si parla di offerte online, infatti, molto spesso vanno considerati una serie di vantaggi che è possibile riscattare solamente attraverso specifiche piattaforme e non nei negozi. Il digitale ha ampliato i punti di contatto con iniziative promozionali di vario genere e sono sempre di più i siti e i portali che si occupano di recensire e raggruppare tutte le possibilità che gli utenti hanno a propria disposizione per trarre il meglio dall’esperienza di acquisto o di utilizzo di determinati servizi online. Nel primo caso, ad esempio, si può citare la piattaforma HDblog, un portale specializzato nella settore della tecnologia che si occupa di raggruppare informazioni, schede prodotto e soprattutto recensioni e test di utilizzo delle ultime novità in campo digitale. Quanto alle piattaforme online per il settore dell’intrattenimento, invece, sono sempre più numerose quelle che recensiscono i casinò online e i loro vantaggi rispetto ai casinò “tradizionali”, come la possibilità di offrire giri gratis e altri benefici agli utenti che scelgono di registrarsi: non appena il proprio conto viene verificato, infatti, si ottengono giri gratis per giocare con le slot machine in maniera immediata, oltre a quelli che è possibile vincere normalmente durante tutte le successive partite con le slot.

I codici sconto e gli sconti con l’iscrizione alle newsletter: nuovi modi di risparmiare online

I vantaggi più interessanti molto spesso vengono riscattati al momento dell’iscrizione da parte degli utenti e dei clienti, sia sotto forma di codice sconto (ad esempio in percentuali che vanno dal 10% al 30%) che direttamente in piccole cifre, distribuite attraverso voucher inviati direttamente alla casella email del nuovo cliente, da scalare rapidamente dalla cifra totale dell’acquisto futuro. E non solo: iscrivendosi a determinati portali gli utenti acconsentono all’invio di newsletter periodiche, ideate non solo per comunicare novità e aggiornamenti di prodotti, ma anche per premiare gli utenti più fedeli con codici sconto da riscattare online e talvolta anche nei punti vendita “fisici” dei negozi in questione. Gli sconti possono essere inviati al raggiungimento di una determinata soglia di punti accumulati con la spesa ma anche in occasione di ricorrenze particolari, come compleanni e anniversari, o di festività specifiche, come il Natale e la Pasqua, o ancora durante periodi promozionali particolari come il Black Friday a fine novembre.

Siti aggregatori di “cashback”: il caso di BuyOn e di Payback

Infine, un ulteriore vantaggio per chi sceglie di comprare online è la possibilità di usufruire di una cifra destinata al “cashback” per ogni acquisto registrato correttamente. Per “cashback” si intende la possibilità di ottenere una percentuale indietro rispetto alla cifra spesa per comprare prodotti o servizi. Al raggiungimento di una precisa cifra di “cashback”, come il tetto di 50 euro nel caso della piattaforma BuyOn, l’utente iscritto può reclamare il proprio “cashback” e ottenerlo in vari modi, tramite il trasferimento del denaro al proprio conto oppure tramite un buono regalo da utilizzare presso piattaforme di acquisti online come Amazon. Allo stesso modo anche la piattaforma Payback, un vero e proprio programma fedeltà per più negozi contemporaneamente, consente di acquistare merci di ogni genere tramite diversi e-commerce, ma anche nei punti vendita fisici, in modo da accumulare punti per riscattare premi e regali, sia virtuali come carte regalo e buoni sconto che premi veri e propri (oggetti per la casa e la cucina, per la cura del corpo, per il tempo libero e persino esperienze e viaggi).

Comprare online è un’abitudine sempre più diffusa, così come usufruire direttamente in “maniera digitale” di servizi e attività destinate all’intrattenimento: i vantaggi e i benefici per gli utenti sono innegabili, soprattutto quelli che è possibile riscattare esclusivamente in modo virtuale.