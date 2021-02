Avellino Uffici del Ministero della Giustizia UEPE, siglato il partenariato per CAM il nuovo centro di mediazione penale

Siglato oggi l’avvio del nuovo centro mediazione penale in Irpinia CAM ELENA attraverso un Protocollo d’intesa tra Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Avellino (UEPE), Associazione di volontariato Il Faro e Associazione Tarita APS. Si è tenuto oggi l’incontro e la firma di un progetto di mediazione penale per la nascita di un centro di giustizia riparativa e mediazione penale che si occuperà di tutte le procedure penali inviate dal Tribunale. L’accordo è stato siglato per gli uffici del Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Avellino (UEPE) dalla direttrice Barbara Salsano, per l’ODV il Faro dr.ssa Anna Ansalone e l’APS Tarita dal presidente Cosmo Luca D’Antuono.

Il centro CAM ELENA potrà annoverare nell’esecutivo progettuale un team di mediatori professionisti del sociale, coordinati dalla dr.ssa Carmela Grimaldi e dal dr. Francesco Siciliano. Il nuovo centro di giustizia penale CAM metterà a disposizione professionisti mediatori esperti nell’area penale operativi nella sede irpina e sul territorio campano.

“La vittima e la comunità hanno la responsabilità di ri-accogliere il reo, il reo ha la responsabilità di riparare in qualche modo la vittima e la comunità. Il perdono rovescia l’ostilità in reciprocità” è questo uno degli obiettivi promossi dal centro CAM. Dopo tanti anni di impegno nel sociale, la mediazione penale, potrà coinvolgere l’intera società in termini di sicurezza per il futuro.