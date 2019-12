Avellino, addio all’avvocato Massimo Preziosi: domani i funerali

Questa notte si è spento, nella sua casa d’Avellino, l’avvocato Massimo Preziosi, all’età di 77 anni.L’uomo, avvocato penalista di lungo corso, è stato primo cittadino di Avellino nel 1975 con la DC a soli 33 anni, come lo era stato suo padre Olindo nell’immediato dopoguerra. Nel 2009, poi si è ricandidato per tale carica ma senza successo. Intanto la politica è sempre rimasta tra le sue passioni cosicché si presentò nel 1996 al Senato sotto le fila di Alleanza Nazionale, non riuscendo però a essere eletto neanche in questa occasione.Per la carriera giuridica, invece, Massimo Preziosi è riuscito sempre a suscitare l’attenzione con le sue arringhe così da fare scuola. Inoltre, dal suo studio sono emersi professionisti di gran levatura, inclusi i suoi tre figli, tutti laureati in giurisprudenza e poi specializzatisi in tale campo, ad eccezione del celebre Alessandro, che ha intrapreso con successo la carriera di attore dopo il titolo accademico.I funerali si terranno domani 12 dicembre alle ore 10:00 alla Chiesa del Rosario ad Avellino.