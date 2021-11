Ariano, donna minaccia il suicidio. La salvano i Carabinieri

MINACCIA DI LANCIARSI DAL VIADOTTO: 48ENNE SALVATA IN EXTREMIS DAI CARABINIERI. Aveva già scavalcato il parapetto di protezione e con tutta probabilità sarebbe riuscita nel suo intento suicida senza l’intervento dei Carabinieri. È accaduto poco prima di mezzogiorno ad Ariano Irpino: una 48enne di Grottaminarda aveva deciso di farla finita lanciandosi dal viadotto di Via Maddalena (Panoramica).

Provvidenziale l’allarme lanciato da un familiare al “112”. Il militare in servizio alla Centrale Operativa della Compagnia di Ariano Irpino ha quindi disposto l’invio in tempo reale di una pattuglia della locale Stazione, che nel giro di qualche minuto è giunta sul posto.Con la necessaria cautela, un Carabiniere ha avvicinato la donna e, afferratala per un braccio, è riuscito a trarla in salvo. La 48enne, affidata alle cure del personale sanitario del 118, è stata trasportata in ospedale.