Aprire un sito internet: come creare una community

Molte persone definiscono internet come l’invenzione più importante dell’umanità. Se non si tratta della più importante, sicuramente siamo di fronte a una delle invenzioni più rivoluzionarie e più usate di sempre: al giorno d’oggi sono stati creati quasi 2 miliardi di siti web (anche se solo 200 milioni risultano attivi). Insomma, siamo riusciti a ricreare un mondo interamente digitale fatto di siti, portali, e-commerce, piattaforme, social network, blog personali, giornali online, servizi.

Tantissimi business si sono spostati online, così come tantissime attività: comunicazioni che prima avvenivano via posta ora avvengono via email, riunioni di lavoro spostate in chiamate virtuali e pure partite di calcio che si spostano in streaming. Anche community che prima si riunivano dal vivo ora si incontrano nel mondo digitale: un tempo si usavano i forum, oggi si usano social, siti internet e chat in tempo reale. E proprio avere una community è uno dei passaggi fondamentali per ogni sito web che viene realizzato.

Creare un sito internet è facile, raggruppare una community può diventare una sfida

Avere una presenza online ormai è quasi diventato obbligatorio per ogni tipo di impresa, così come per i singoli liberi professionisti. Avere un proprio sito aziendale o un blog personale può aiutare a raggiungere un maggior numero di clienti, oltre ad aumentare il livello di professionalità dell’azienda o del singolo professionista. Fortunatamente, creare un sito internet o un blog è un passo semplicissimo da compiere.

La maggior parte dei siti internet odierni viene realizzato con WordPress, un CMS (Content Manager System). Programmi come WordPress permettono di progettare e creare un sito internet senza imparare il codice: chiunque può realizzare facilmente un sito e infatti WordPress è la scelta più gettonata (circa il 40% dei siti e dei blog sono fatti con WordPress). Ma dopo aver creato il proprio sito, il passo successivo è quelli di posizionare il sito con lo scopo di creare una community.

Da un lato esiste la SEO, ovvero una serie di tecniche e strategie pensate per ottimizzare il proprio sito o blog così che riesca a spuntare sulla prima pagina dei risultati di Google. Ma avere traffico generalista sul proprio sito può non essere altrettanto efficace quanto riuscire a creare una community di utenti intorno al proprio spazio web.

I vantaggi di avere una community per il proprio sito (e come crearne una)

Una community, seppur piccola, è sempre meglio di utenti non fidelizzati che capitano sul nostro sito dopo aver fatto una qualsiasi ricerca su Google. Infatti, i partecipanti a una community tendono a visitare più volte il nostro sito e soprattutto cercano di interagire sia con altri utenti, sia con noi stessi (gestori del sito in questione). Viene a crearsi così un rapporto di fiducia, che può diventare il primo tassello per un business di successo.

Avendo una community, infatti, diventa più facile rivendere dei prodotti, servizi o corsi. In fin dei conti, questi utenti affezionati si fidano di noi e per tal motivo, sceglierebbero anche di acquistare i nostri servizi o prodotti dal nostro sito. Ma come possiamo esattamente creare una community dal nulla? Alla fine, un sito appena creato ha davvero poco traffico inizialmente.

Ci sono varie strategie che si possono mettere in atto per far nascere una community intorno al proprio sito o blog:

Organizzare una newsletter per inviare contenuti settimanali agli utenti

Offrire dei “freebies”, ovvero degli omaggi (come un e-book, per esempio) agli utenti che visitano il nostro sito oppure che si iscrivono alla nostra newsletter

Permettere il guest posting, ovvero dare la possibilità agli utenti di pubblicare un loro contenuto sul nostro sito

Creare collaborazioni con altri siti o blog sempre del nostro settore, con l’obiettivo di far conoscere i rispettivi siti ai propri utenti.

Ovviamente esistono anche altre strategie, come per esempio offrire degli sconti o creare delle promozioni per invogliare gli utenti a visitare il sito o acquistare online. Per esempio, business come gli e-commerce offrono spesso sconti in periodi diversi dell’anno. Nell’universo dell’intrattenimento online, diverse aziende che offrono servizi di streaming video o musica propongono offerte scontate se si acquista il servizio per un lungo periodo (ad esempio un anno intero), mentre alcuni casinò online come VegasSlotsOnline offrono bonus senza deposito per permettere ai clienti di provare la piattaforma del casinò e i vari giochi presenti senza dover depositare soldi reali. Così, solo se gli utenti rimangono soddisfatti poi procedono all’apertura di un conto vero da gioco. Ci sono infine molti siti e blog che offrono un sistema di ricompense se gli utenti invitano i loro amici sul sito o blog in questione.

Usare i social network per aumentare i numeri della propria community

Da non sottovalutare infine il ruolo dei social network. Facebook e Instagram sono due strumenti fenomenali per raccogliere un’ampia platea di persone e indirizzarla verso il proprio sito o blog. Ma gestire social del genere richiede una strategia e anche tempo: bisogna infatti creare contenuti (come video, foto, reel, stories) nuovi ogni settimana, se non addirittura ogni giorno.

Esistono poi canali alternativi come i servizi di streaming, ad esempio Twitch o YouTube: in questo caso si possono creare contenuti video e fare pure le “live”, ovvero trasmissioni in diretta dove si interagisce frontalmente con i propri utenti tramite una chat. Se invece si punta ad avere una community di professionisti, spesso LinkedIn risulta la migliore soluzione. E anche piattaforme come Quora possono servire per dimostrare le proprie conoscenze e competenze.