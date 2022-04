5 modi per proteggere i tuoi bitcoin dai cybercriminali nel 2022

Oggi, viviamo tutti nel mondo digitale in cui la portata del crimine informatico è maggiore e il rischio dal punto di vista dei criminali informatici è alto di rubare i tuoi Bitcoin dal tuo portafoglio. Il circuito bitcoin è vulnerabile alla minaccia informatica se lo fai in modalità online.

Non puoi prendere le cose con disinvoltura per quanto riguarda la sicurezza del tuo Bitcoin dalle grinfie dei cybercriminali. Prova ad adottare metodi specifici che possono aiutarti a proteggere la tua criptovaluta dalle grinfie dei criminali informatici nel 2021. Non puoi permetterti di commettere gravi errori in questa materia; altrimenti perderai il tuo Bitcoin.

Diversi modi per proteggere i tuoi bitcoin dai criminali informatici

Esistono diversi modi per proteggere i tuoi Bitcoin dalle grinfie dei criminali informatici. Esploriamo i modi per avere un’idea migliore al riguardo. Non puoi considerare le cose per scontate qui.

1. È possibile utilizzare il Cold Wallet

I cold wallet sono completamente privi della connessione Internet rispetto a quella dell’hot wallet. Questo è il motivo per cui sono meno inclini agli attacchi informatici. Sono anche conosciuti come portafogli hardware. Non sono connessi a Internet e, pertanto, questi portafogli non possono essere presi di mira facilmente dai criminali informatici.

I tuoi Bitcoin saranno al sicuro dalle grinfie degli hacker se li tieni in cold wallet. È possibile memorizzare le chiavi private dei Bitcoin in Cold wallet. Può aiutarti a sviluppare la sicurezza del tuo archivio Bitcoin.

2. Utilizzare Internet sicuro

Mentre fai trading in criptovalute come Bitcoin, utilizza connessioni Internet sicure. Devi evitare l’uso del Wi-Fi pubblico mentre accedi a Bitcoin. Se sei obbligato a utilizzare la connessione Internet, assicurati che la connessione sia sicura.

È possibile utilizzare la rete VPN per mantenere il browser e la posizione dell’indirizzo IP al sicuro e protetti dalle grinfie degli hacker. La VPN mantiene il tuo indirizzo IP al sicuro dalle grinfie degli hacker e il tuo Bitcoin sarà al sicuro. Più sicura è la tua connessione Internet, più sicuro sarà il tuo Bitcoin.

3. Utilizzare i portafogli multipli

Puoi utilizzare più portafogli per mantenere il tuo Bitcoin al sicuro dalla portata degli attacchi informatici. Assicurati di avere un portafoglio normale per l’uso quotidiano e un altro set di portafogli multipli che possa aiutarti a diversificare il tuo portafoglio di portafogli per mantenere i tuoi Bitcoin al sicuro.

Assicurati che nessuno rintracci l’indirizzo IP degli altri portafogli. Cerca di mantenere un portafoglio normale in modo da poter tracciare quotidianamente la transazione dei tuoi Bitcoin. Non intraprendere azioni sbagliate per le quali dovrai pagare a caro prezzo in futuro.

4. Proteggi il tuo dispositivo

Assicurati che il tuo dispositivo sia aggiornato e che non sia vulnerabile ad alcun attacco informatico. Non condividere i dati del tuo dispositivo con nessuno che utilizzi il quale effettui uno scambio su Bitcoin. Non puoi commettere errori disordinati che dovrai pagare a caro prezzo in futuro.

Il dispositivo che stai utilizzando per il trading di Bitcoin deve essere privo di virus e deve essere aggiornato continuamente per soddisfare i requisiti delle tue esigenze di trading. Gli hacker non devono essere in grado di ottenere i codici oi dettagli di accesso del tuo dispositivo.

5. Modificare la password regolarmente

Continua a cambiare regolarmente la password delle tue chiavi private. Assicurati che le tue chiavi private non siano vulnerabili nelle mani degli hacker. Quando si cambiano le chiavi private, la password regolarmente, è meno vulnerabile alle grinfie degli hacker.

Ti aiuterà a sviluppare la tua sicurezza nel miglior modo possibile. Non puoi scendere a compromessi sulla tua questione di sicurezza mentre hai a che fare con Bitcoin. La tua sicurezza deve essere intatta.

Conclusione

Quindi, se hai intenzione di mantenere intatti i tuoi dati del tuo Bitcoin, devi assicurarti di seguire tutte le norme come indicato sopra. Per ulteriore riferimento, puoi visitare il BitIQ dei bitcoin per avere una visione migliore.